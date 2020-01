Lewis Capaldi en Sum 41 komen naar Rock Werchter BDB

24 januari 2020

16u26 1 Muziek De affiche van Rock Werchter begint steeds meer vorm te krijgen. De organisatie maakte vrijdag 12 nieuwe namen bekend. Zo bestijgen onder meer singer-songwriter Lewis Capaldi en rockband Sum 41 het podium.

De lijst nieuwelingen oogt bijzonder gevarieerd. Op donderdag 2 juli zijn Beck, The Lumineers, Rag’n’Bone Man en Black Pumas aan de line-up toegevoegd. Een dag later toont ‘Someone You Loved’-zanger Lewis Capaldi zijn meest emotionele kant. Nieuw op zaterdag zijn Anderson .Paak and the Free Nationals, Dermot Kennedy en Keane. Op de laatste dag van het festival treden Volbeat, Sum 41, Meute en The Pretty Reckless op.

Tickets voor Rock Werchter 2020, dat plaatsvindt van donderdag 2 tot zondag 5 juli in het Festivalpark in Werchter, zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Volgende week worden meer namen bekendgemaakt.

Zo ziet de line-up er voorlopig uit:

Donderdag 2 juli

Pearl Jam

Pixies

Beck

The Lumineers

Rag’n’Bone Man

Wilco

Black Pumas

Vrijdag 3 juli

The Strokes

Lewis Capaldi

Zaterdag 4 juli

Kendrick Lamar

Twenty One Pilots

Faith No More

Anderson .Paak and The Free Nationals

Dermot Kennedy

Keane

The Streets

Zondag 5 juli

System Of A Down

Volbeat

Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes

Yungblud

Sum 41

Meute

The Pretty Reckless