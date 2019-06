Lewis Capaldi doet de katers ontwaken Jolien Boeckw

30 juni 2019

16u08 0 Festivals Slechts één bekende hit heeft de Schot, maar Lewis Capaldi bleek toch een schot in de roos om dag vier te openen. ‘Fucking depressieve liefdessongs’, zoals hij zijn muziek omschrijft, maar ideaal om die katers zachtjes te doen ontwaken.

Al bleef het wachten op het einde vooraleer hij ‘Someone You Loved’ inzette. Strategisch van de Schotse singer-songwriter, want dat is het enige nummer waarmee hij bij ons de hitlijsten verpulverd heeft eind vorig jaar. Qua nonchalant uiterlijk doet Capaldi ons een beetje denken aan Ed Sheeran. Alleen is zijn muziek ‘fucking depressief’ - dat vindt hij zelf - en is hij grofgebekt. ‘Fuck’ hier en ‘fuck’ daar. Zelfs wanneer zijn publiek al luid begon te applaudisseren midden in zijn set. “Shut the fuck up, I’m not finished yet!”, zei hij. Speciaal staaltje humor heeft die singer-songwriter. Gelukkig was zijn muziek beter en kon hij zijn 20.000 toeschouwers bekoren.