Leuven legt tijdens Beleuvenissen verkoop sterkedrank aan banden IB

25 juni 2019

01u09

Bron: Belga 0 Festivals Leuven verbiedt tijdens de zogenaamde Beleuvenissen, waarbij gratis concerten op enkele pleinen in de binnenstad worden georganiseerd, de verkoop van sterkedrank, al dan niet in gemixte vorm, op de tap-eilanden en in vier nachtwinkels die zich binnen de festivalperimeter bevinden. Dat heeft de gemeenteraad gisterenavond beslist.

In de toelichting bij de beslissing wijst het stadsbestuur op het feit dat er zich vorig jaar tijdens de uitgaansuren in het stadscentrum een toename voordeed van het aantal interventies voor feiten van slagen en verwondingen, geschillen en alcoholgerelateerde feiten.

Er is daarbij een duidelijke link tussen overlast en het feit dat feestvierders in andere verkooppunten dan horecazaken erg makkelijk, goedkoop en snel aan alcoholische drank kunnen geraken. "Overmatig gebruik van gedistilleerde dranken houdt niet alleen een risico in op openbare ordeverstoring, maar ook op vlak van openbare gezondheid", klinkt het.

Beleuvenissen vindt plaats op vrijdag 12, 19 en 26 juli.