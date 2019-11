Korn, Deep Purple en The Offspring: Graspop maakt 74 nieuwe namen bekend SDE

12 november 2019

17u15 52 Festivals De organisatoren van Graspop Metal Meeting hadden het beloofd: deze vijfentwintigste editie zou een feest worden, en daar houden ze zich ook aan. Nadat eerder al Judas Priest en Iron Maiden werden aangekondigd, voegt de organisatie 74 nieuwe namen aan de affiche toe. Onder meer Deep Purple, Korn en The Offspring zullen in juni 2020 naar Dessel afzakken.

Van 19 tot 22 juni vindt in Dessel de vijfentwintigste editie van Graspop Metal Meeting plaats. Eerder werd al aangekondigd dat Judas Priest en Iron Maiden zouden optreden, en nu werden maar liefst 74 nieuwe bands aangekondigd. Opvallende namen zijn Korn, Deep Purple, The Offspring en Deftones, maar voor metalfans valt er nog meer moois te beleven.

Hieronder de volledige lijst nieuwe namen:

Airbourne, Alcest, Alestorm, Alter Bridge, Amorphis, Anathema, Anti-Flag, August Burns Red, Babymetal, Battle Beast, Beyond the black, Body Cout Ft. Ice-T, Boston Manor, Bury Tomorrow, Chelsea Grin, Creeper, Deep Purple, Deez Nuts, Deftones, Dimmu Borgir, Disillusion, Disturbed, Dog Eat Dog, Dool, Down, Dream State, Dying Fetus, Enter Shikari, Exciter, Fields Of The Nephilim, Foreigner, Fu Manchu, Gaahls Wyrd, Good Riddance, Heathen, Heaven Shall Burn, High On Fire, In Extremo, Kadavar, Killing Joke, Killswitch Engage, Korn, Lagwagon, M.O.D., Mayhem, Me And That Man, Mercyful Fate, Mispyrming, Motionless in White, My Dying Bride, Naglfar, Obituary, Of Mice & Men, Opeth, Our Survival Depends On Us, P.O.D., Paradise Lost, Powerflo, Powerwolf, Sacred Reich, Sepultura, Shvpes, Silverstein, Slapshot, Soen, Steel Panther, The Great Old Ones, The Offspring, The Vintage Caravan, Thunder, Tribulation, Vltimas, Wayward Sons en Wednesday 13

Info en tickets op graspop.be