Kool & The Gang sluit 32e editie Suikerrock swingend af lva

30 juli 2018

00u49

Bron: belga 1 Festivals Met een swingende Kool & the Gang is zondag rond middernacht de 32e editie afgesloten van het driedaagse Tiense stadsfestival Suikerrock. "Het was één groot feestweekend en een editie die zeker in mijn top vijf zit van alle vorige festivals", aldus organisator Walter Kestens. Opnieuw zakten verspreid over de drie festivaldagen volgens Kestens meer dan honderdduizend personen af naar de Tiense binnenstad.

"Met de top-dj's Steve Aoki en Lost Frequencies op vrijdag, Alanis Morissette en Anouk op zaterdag, en Kool & the Gang en Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) op zondag serveerden wij op de Grote Markt elke avond een dansfeest, zij het telkens voor een andere generatie. Ook elders in de stad bij de gratis dj-stage en Acoustic Stage was er veel ambiance te beleven", aldus Kestens.

Ondanks de massale opkomst deden er zich geen noemenswaardige problemen voor. "Ik hoor evenwel dat er meer wespensteken waren dan de vorige jaren", aldus de organisator.

Met OMD en Kool & The Gang werd de Grote Markt zondagavond omgetoverd in een jukebox met een aaneenschakeling van vele hits. OMD startte de set met 'Enola gay', gevolgd door nummers als 'Messages', 'Souvenir', 'Maid of Orleans', 'Locomotion' en 'Tesla girls', waarmee de groep in de jaren 80 hits scoorde. Kool & The Gang zette het feest voort met 'Celebration', 'Get down on it', 'Cherish', 'Let's go dancing', 'Joanna', enzovoort. Het publiek genoot met volle teugen. Eerder was er ook al applaus op alle banken voor Stan Van Samang.