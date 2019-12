Kendrick Lamar op zaterdag 4 juli naar Rock Werchter 2020 MVO

06 december 2019

16u30 0 Festivals Alweer een nieuwe naam voor Rock Werchter 2020: Kendrick Lamar komt op zaterdag 4 juli naar het Festivalpark. Het rijtje voor Werchter begint er mooi uit te zien: Pearl Jam, Pixies en Wilco zijn bevestigd voor donderdag 2 juli. Twenty One Pilots en The Streets voor zaterdag 4 juli. System of A Down, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud staan vast voor zondag 5 juli.

Niemand weet zo goed commercieel succes en creatieve geloofwaardigheid te verzoenen als Kendrick Lamar Duckworth. Hij stamt uit Compton, een voorstad van Los Angeles die gebukt gaat onder fel geweld. Ze was een belangrijke broedplaats voor gangsterrap. Kendrick ontsnapt aan de ellende via de muziek. Zijn debuut ‘Good Kid, M.A.A.d City’ (2012) was een groot succes. Het is een intelligent relaas over zijn haat-liefdeverhouding met zijn geboorteplaats. De straffe single ‘King Kunta’ - uit zijn straffe tweede ‘To Pimp a Butterfly’, zet hem in 2015 definitief op de kaart bij ons. Zijn uitzonderlijke gave mag blijken uit de Pulitzer Prize die hij in 2018 voor het album ‘DAMN’ kreeg. Die prestigieuze onderscheiding ging voor het eerst sinds 1943 niet naar iemand uit jazz of klassiek. Kendrick Lamar is van torenhoog niveau.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2020, dat plaatsvindt van donderdag 2 tot zondag 5 juli in het Festivalpark in Werchter, is inmiddels gestart via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.