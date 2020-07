Katy Perry headliner op digitaal Tomorrowland

“Ik heb altijd al deel willen uitmaken van de TML-fun” Jolien Boeckx

14 juli 2020

15u34 1 Festivals Groot nieuws voor wie Tomorrowland virtueel gaat beleven deze zomer. Katy Perry (35) vervoegt de affiche. De wereldbekende popster, die zwanger is van haar eerste kindje, zal optreden voor een greenkey in een studio in Amerika. De show wordt vervolgens live geïntegreerd in de 3D-wereld van Tomorrowland. “Ik hoop dat mijn set mensen zal doen glimlachen”, aldus Perry.

Katy Perry voegt meteen een staaltje pop toe aan de uit dj’s bestaande affiche van Tomorrowland Around the World, the digital festival. Het digitale festival vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli. “Als een van de best verkopende artiesten aller tijden zal Katy de People of Tomorrow over de hele wereld verbazen met een oogverblindend visueel spektakel vol speciale effecten. Ze zal een adembenemende show geven met haar grootste hits die de popmuziek van de 21ste eeuw gevormd hebben, alsook gloednieuwe muziek van haar vijfde album ‘Smile’ dat op 14 augustus uitkomt”, klinkt het opgetogen bij de organisatie van Tomorrowland. De show wordt opgenomen in een studio in Amerika en live in de digitale wereld van Tomorrowland gestreamd. Net zoals de dj-sets van de andere artiesten, een 60-tal in totaal.

De wereldster zelf is opgetogen, laat ze weten via een boodschap aan Tomorrowland. “Ik heb altijd al deel willen uitmaken van de fun van Tomorrowland”, zegt ze. “Ik ben de verbazingwekkende innovatie en technologie die altijd eigen is geweest aan dit festival al lang aan het volgen. Ik ben zo blij om deel uit te maken van deze versie en ik hoop dat mijn set mensen zal doen glimlachen.”

Tijdens haar optreden zullen we meteen haar babybuikje kunnen bewonderen. Katy Perry is momenteel zwanger van haar eerste kindje met haar verloofde, Orlando Bloom. Dat maakte ze in maart bekend. Ze toonde toen al haar beginnend buikje in de videoclip van haar nieuwe nummer ‘Never Worn White’.

Info en tickets voor Tomorrowland Around the World, the digital festival via tomorrowland.com. Een dagticket kost 12,5 euro, een weekendticket 20 euro.