Katy Perry enthousiast over haar debuut op Tomorrowland: "Nu ben ik tenminste cool"

23 juli 2020

Het wordt haar hoogtepunt van de zomer, hoogzwanger én als topact van 'Tomorrowland Around The World.' Katy Perry is dit weekend de ietwat vreemde blikvanger van het digitale 3D-concept ter vervanging van de festiviteiten in Boom en plant - net voor borstvoeding en pampers lonken - een tijdelijk afscheid in volle glorie. "De opnames duurden elf uur. Dit is mijn laatste show voor de baby er is"

Wie Tomorrowland virtueel gaat beleven dit weekend, kan dus ook een concertje meepikken van de Amerikaanse superster. Haar show blikte Katy een tijdje terug al in voor een ‘greenkey’ in Amerika. En gisteren tijdens een Zoom-persconferentie mocht blijken hoe lang ze daar stiekem op gehoopt had. “Tomorrowland is altijd al een heel cool festival geweest. En ik ben iemand die heel graag cool wil zijn”, aldus een lachende Perry vanuit Los Angeles.

De zangeres - die voor het eerst deel uitmaakt van de ‘Tomorrowland’-familie - zal tijdens haar digitale optreden zowel haar grootste hits brengen als muziek van haar nieuwe album ‘Smile’, dat op 14 augustus uitkomt. “De opname voor mijn concert heeft een kleine elf uur geduurd”, legt Katy uit. “Ik weeg - door mijn zwangerschap - dan wel 18 kilo meer, maar ‘t was vooral voor mijn bandleden zwaar. Zij dragen grote maskers en ik heb hen alle nummers van de setlist meermaals laten spelen. Ik wil echt dat het dit weekend juist zit.”

“Het is misschien ook wel mijn laatste show voor ik moet bevallen”, vult de Perry nog aan. “Ik zal sowieso nog zingen voor de baby er is, maar dat zal dan eerder onder de douche zijn. Momenteel verloopt mijn zwangerschap trouwens goed. Ik ben gelukkig en mijn lijf wil ook nog mee.”

Song van Guetta geweigerd

Tijdens de online persconferentie - waarop ook muzikale collega’s Dimitri Vegas, Steve Aoki, dj-duo Nervo en David Guetta present tekenden - deed Katy nog een andere, opmerkelijke onthulling. Dit keer niet over haar nakende bevalling, maar wel over David Guetta. “Jaren geleden stuurde David me de demo van ‘Titanium’ door. Die was ingezongen door Sia, maar het was de bedoeling dat ik de ‘echte’ versie voor mijn rekening zou nemen. Ik heb de song toen geluisterd en vervolgens beslist dat ik het niet wilde doen. Ik vond echt dat de persoon die de demo zong ook de versie moest inzingen die uitgebracht zou worden. Ik heb vervolgens een e-mail naar David gestuurd om te zeggen dat hij getikt was als hij voor een andere zangeres koos. Ik ben blij dat hij naar mij geluisterd heeft. (lacht)”

Tomorrowland Around the World vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli. Info en tickets via tomorrowland.com.