Jorja Smith: goed begonnen is sowieso gewonnen IDR

17 augustus 2019

22u45 0

Nog voor nachtegaal Jorja Smith op het podium stond, was een bomvolle Marquee al helemaal overtuigd dat de Britse een van de beste optredens van Pukkelpop zou geven. Enthousiasme dat geheel terecht was, want Jorja bewees vanaf de eerste noot dat ze over een loepzuivere stem beschikt, die ze dan ook nog eens weet te combineren met fantastische songs. Op haar beste momenten doet miss Smith denken aan Amy Winehouse, maar dan zonder drugs. No problem, want bedwelmen doet ze sowieso. Als afsluiter hebben we alleen een klein vestimentair vraagje: waarom een fietsbroek dragen als de koersfiets overduidelijk niet van stal werd gehaald?