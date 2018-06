John Terra na 10 jaar opnieuw op Het Schlagerfestival Ook Willy Sommers en Luc Steeno toegevoegd aan de line-up SD

29 juni 2018

Na de aankondiging van Laura Lynn en Lindsay voegt Het Schlagerfestival nu drie mannelijke artiesten toe aan de line-up voor volgend jaar. Naast de vaste waarden Luc Steeno en Willy Sommers maakt ook John Terra na 10 jaar opnieuw zijn opwachting op het grote volksfeest in Hasselt.

Terra (67) scoorde met ‘Iemand heeft je pijn gedaan’, ‘Is er een ander’ en het legendarische ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’ grote hits. Van 1996 tot 2013 nam hij een break, maar in 2015 kwam hij terug met een nieuw album ‘John Terra zingt Neil Diamond’.

“Het was een grote droom, maar tevens ook een enorme uitdaging om liedjes van mijn grote idool Neil Diamond in een Nederlandstalig jasje te gieten. Ik ben blij dat ik volgend jaar een scheut Neil Diamond mag meebrengen naar Het Schlagerfestival, samen met mijn grootste hits en klassiekers. Tien jaar geleden hebben ze mij moeten overtuigen, omdat ik op dat moment vooral bezig was achter de schermen. Ik hoefde niet per se in de spotlights te staan, ook al heb ik altijd graag gezongen en mij geweldig geamuseerd op het podium", vertelt Terra. "Het was een fijne ervaring, dus toen ik de vraag kreeg om volgend jaar terug te komen, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik kijk er enorm naar uit om op één van de grootste podia van Vlaanderen mijn ding te kunnen doen, samen met de live band. Schitterend!”

Het Schlagerfestival vindt plaats op 29, 30 en 31 maart 2019 in de Ethias Arena in Hasselt. Tickets via www.hetschlagerfestival.be, www.ethias-arena.be, www.teleticketservice.com of telefonisch 070/345.345 (max. € 0,30/min.).