John Butler Trio toont virtuositeit op TW Classic SD

14 juli 2019

16u02 0 Festivals Op TW Classic toont het John Butler Trio dat ze perfect op elkaar ingespeeld zijn en zorgt de groep voor een eerste hoogtepunt. Butler maakte pas echt indruk wanneer hij helemaal alleen op het podium stond.

In zijn thuisland Australië wordt John Butler een ‘million dollar hippie' genoemd - een hippie die zijn verzamelde fortuin gebruikt om daar goede dingen mee te doen. Zo ziet hij er ook uit op TW Classic: grote, groene stenen rond de nek en de vingers, rode armbandjes, zilveren neusring en oorbelletjes en warrige haardos. Muzikaal brengen Butler en zijn twee (soms drie) kompanen een energieke mengeling van blues, country, folk en reggae, met een hoofdrol voor de gitaar. Het moet gezegd: het Trio is goed op elkaar ingespeeld en het spelplezier spat ervan af. Zeker wanneer er een battle begint tussen gitaar, drum en bas (snel - sneller - snelst) zijn de grijnslachjes alomtegenwoordig. Maar Butler maakt pas echt indruk wanneer hij helemaal alleen op het podium het akoestische ‘Ocean' inzet. Minutenlang horen we alleen zijn akoestische gitaar (met twaalf snaren) en laat hij zien hoezeer hij dat instrument onder de knie heeft en hoe veelzijdig dat kan klinken. Dat de weide geboeid blijft luisteren, toont alleen maar zijn virtuositeit aan. Nadien moest hij even op adem komen, maar dat was hem zeker gegund. Het eerste hoogtepunt van de dag was een feit.