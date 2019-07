JLS: Big in China, en nu ook op Tomorrowland IDR

27 juli 2019

20u50 0 Festivals Wie zaterdag tussen 14u50 en 15u50 aan de mainstage stond op Tomorrowland, kon daar de Chinese dj JLS aan het werk zien. Een vreemde vogel op de affiche, maar wel eentje die z’n plek verdiende. “Dit publiek snapt mijn muziek”, aldus de 39-jarige artiest.

Nochtans was de kans reëel dat het publiek van Tomorrowland nooit van JLS (Jiang Liang Soundsystem) zou gehoord hebben. De man was immers een van de vele deelnemers aan Rave, een soort elektronisch en Chinees equivalent van Idool. Maar anders dan z’n tegenstanders ging JLS wél met de overwinning aan de haal. Het leverde hem alvast een prachtige prijs op: een optreden op de mainstage van Tomorrowland.

“Het was voor mij heel fijn om hier te staan”, aldus de dubstepartiest. “Ik heb het gevoel dat het publiek mij hier beter begrijpt. Al is dit niet het grootste publiek waarvoor ik al heb opgetreden, want dat was in China. Maar er is wel een heel groot verschil wat het publiek betreft. in China wordt er niet gedanst, terwijl de mensen hier echt losgaan. (lacht) Maar dat heeft ook te maken met het soort muziek dat ik maak: in China is mijn genre niet zo bekend.”

“Voor mij is het vooral een hele eer dat ik hier mocht optreeden”, blikt JLS terug. “In China is Tomorrowland echt heel bekend. Ik was hier nog nooit geweest, maar ik wilde het wel heel graag. Mijn eerste keer hier is dan ook nog eens als artiest: de max. (lachje) Ik ben ook heel blij dat ik in België ben, want zo heb ik de kans om jullie land te ontdekken. Zo ben ik al naar Brussel geweest. Maar voor de rest zal ik eens moeten terugkomen, want morgen vlieg ik al terug naar China. Veel te snel, ik weet het. Maar Tomorrowland mag me altijd vragen om volgend jaar terug te komen. (lacht)”

Geen wilde cd-plannen

Wie benieuwd is naar de deuntjes van JLS, zal echter geduld moeten oefenen. Hoewel de man al twintig jaar muziek maakt, behoort een cd niet meteen tot de planning. “Ik heb niet meteen een plan voor de toekomst”, klinkt het. “Ik wil gewoon muziek maken en genieten van wat ik doe. Ik maak iedere dag muziek, maar ik heb nog niets uitgebracht. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de Chinese markt niet echt dol is op het soort muziek dat ik maak. Daarom heb ik me vooral gefocust op live optredens. Maar ik hoop in de toekomst wel muziek uit te brengen op Spotify. Of jullie moeten naar China komen, om mij live aan het werk te horen. (lacht)”