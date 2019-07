Jimmy Barnes warmt TW Classic op SD

Jimmy Barnes (63) had de eer om TW Classic op gang te trappen. Dat dat niet de meest dankbare taak is, amper een half uur nadat de deuren opengingen, daar was de Schots-Australische zanger zich van bewust, al liet hij het niet aan zijn hart komen. “Wanneer je zo vroeg moet spelen, dan is het je taak om rock-’n-roll te spelen”, liet hij weten, en dat deed hij ook. De kranige zestiger zong zich de longen uit het lijf, zijn band liet de gitaren scheuren en de drie achtergrondzangeressen zwierden met de heupen. Eenvoudige rock-’n-roll, meer moet dat zo vroeg op de dag niet zijn.