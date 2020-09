Jan Smeets stopt als directeur van Pinkpop MVO

18 september 2020

20u01

Bron: ANP 0 Festivals Jan Smeets (75), beter bekend als ‘Mister Pinkpop’, heeft besloten om te stoppen als festivaldirecteur van het Limburgse popfestival. In 1970 organiseerde de destijds 25-jarige Smeets samen met enkele partners de eerste editie van het langstlopende festival van Nederland.

“Sinds Jan Smeets de pensioengerechtigde leeftijd passeerde kwam ieder jaar steevast de vraag hoelang hij nog door wilde gaan”, klinkt het in een statement van de organisatie. “Tot en met de 50ste editie was het voor Jan ondenkbaar om te stoppen. Met de vrijgekomen tijd vanwege Covid-19 en het feit dat Jan de afgelopen jaren met zijn gezondheid sukkelde, kwam hij echter terug op zijn standpunt. Hij doet een stapje terug en gaat genieten van de vrije tijd en van wat hij met het festival heeft opgebouwd. Zijn vaste team zet de organisatie van het Pinkpop festival voort en zal in samenwerking met MOJO, het bedrijf dat al sinds 1986 verantwoordelijk is voor de programmering, de toekomst van het festival waarborgen.”

Jan Smeets staat waar nodig als adviseur het Pinkpop team bij. “Ik mag dan wel officieel als directeur stoppen, maar jullie zijn zeker nog niet van me af”, aldus een lachende Smeets.

Verkoop gaat goed

Festivalgangers kunnen sinds vrijdagochtend kaartjes kopen voor Pinkpop volgend jaar. De verkoop gaat “naar behoren”, laat een woordvoerder van het festival weten.

Pinkpop werd dit jaar vanwege het coronavirus afgelast. De bezoekers konden hun geld terugkrijgen of hun ticket bewaren voor volgend jaar. De organisatie schat dat zo’n 85 tot 90 procent van de kaarthouders hun toegangsbewijs heeft bewaard, wat zou betekenen dat veel tickets voor volgend jaar al waren vergeven. “Tot onze grote vreugde hebben veel mensen dat gedaan. Dat heeft ons veel vertrouwen gegeven voor volgend jaar.”

Op de line-up van het festival staan onder meer al de Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots en Pearl Jam als afsluiter van de 51e editie. De woordvoerder laat weten dat het boeken van artiesten vlot maar wel “anders” loopt door de pandemie. “Veel artiesten houden natuurlijk wel rekening met de mogelijke coronamaatregelen. Maar de meeste staan te popelen om weer te gaan spelen.”

De organisatie durft nog geen voorspellingen te doen over de vorm van het festival, dat op 16 en 17 juni 2021 plaatsvindt.