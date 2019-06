Is Vestiville de Belgische versie van het Fyre Festival? kv

28 juni 2019

18u56 4 Festivals 35.000 muziekliefhebbers zien hun weekendplannen in het water vallen, nu Vestiville op de eerste festivaldag wordt afgelast, omdat de organisatie de veiligheid van de artiesten en het publiek niet kan garanderen. Sneu voor de duizenden bezoekers die al naar Lommel waren afgezakt om er een heus feestje te bouwen. De zaak doet denken aan het Fyre Festival in 2017: dat moest een luxefestival op de Bahama’s worden, maar mondde uit in een compleet fiasco.

Initiatiefnemers voor het Fyre Festival waren de Amerikaanse ondernemer Billy McFarland en rapper Ja Rule. Hun plan: het meest exclusieve festival ooit organiseren op een eiland in de Bahama’s. Op het elitaire evenement zouden rijke millennials op een tropisch eiland kunnen feesten in het gezelschap van topartiesten en modellen, concerten bijwonen van topacts als Major Lazer, logeren in luxueuze bungalows en genieten van luxemaaltijden bereid door topchefs.

Althans, dat wilden ze het publiek laten geloven. Toen de festivalgangers arriveerden op het eiland, bleek de realiteit net iets anders: het festival vond plaats op een grindterrein met noodtenten zonder voldoende eten en drinken. Ze werden niet in luxe, maar wel in complete chaos ondergedompeld. De organisatoren bliezen het Fyre Festival vlak voor aanvang af, maar wel nádat bezoekers tot 12.000 dollar hadden betaald voor hun tickets en al naar het eiland waren afgezakt.





McFarland werd voor de rechter gedaagd voor het misleiden van investeerders voor een bedrag van 24 miljoen euro en kreeg zes jaar cel omdat hij ook nog mensen had belazerd na de festivalflop. Er loopt nog een groepsgeding van de bezoekers, die samen 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) eisen van McFarland en Ja Rule.