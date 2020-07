IN BEELD. Tomorrowland vanuit uw kot Jolien Boeckx

25 juli 2020

21u44 0 Festivals Niet in Boom, maar over de hele wereld verspreid en elk vanuit zijn eigen kot. Zo is Tomorrowland 2020 zaterdagavond van start gegaan. Via een game-achtige wereld bouwen duizenden ‘people of tomorrow’ elk in hun bubbel een feestje in hun living, tuin of terras. Ook al is het nu via de laptop, aan één ding werd niet gesleuteld: de feeërieke sfeer van Tomorrowland.



Laptop open, boxen aan en gaan. Naar de wereld van Pāpiliōnem, een in 3D-getekende wereld waar Tomorrowland 2020 deze zomer wél kan doorgaan. We navigeren langs een schatkaart naar verschillende podia. Van Lost Frequencies op de Main Stage tot Yves Deruyter in de Core en zelfs de après-skihits in de Moose Bar. Aan elk detail werd gedacht. Zelfs de verlichtingspalen in de vorm van een bloem aan de Main Stage tot de kortgerokte danseressen in de Moose Bar. Aan elk Tomorrowland-detail werd gedacht. Kijkt u maar even mee.

Lost Frequencies aan het werk:



Nervo achter de draaitafels:



Wie Tomorrowland Around The World, the digital festival wil beleven, kan tickets kopen via www.tomorrowland.com