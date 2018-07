IN BEELD. Feest barst los op Tomorrowland, in sprookjesachtig decor MVO

20 juli 2018

15u11 0 Festivals Tomorrowland in Boom opende vandaag voor het eerst de deuren. Het feest barstte uiteraard meteen los.

Het thema dit jaar is 'Story Of Planaxis', wat betekent dat het hoofdpodium dit jaar de vorm aanneemt van een heuse onderwaterwereld. Daarnaast kunnen festivalgangers van over heel de wereld zoals elk jaar genieten van een sprookjesdecor waar Disneyland nog een puntje aan kan zuigen.

Slechts minuten nadat de poorten openen breekt aan elk podium al een groot feest uit. De dreigende regen is absoluut geen punt voor de aanwezige zeemeerminnen en zeemannen van dienst. Het is dan ook bijna 30 graden op het festivalterrein.

Groter, beter, opvallender: dat is niet alleen het motto van Tomorrowland zelf, maar ook van haar bezoekers.