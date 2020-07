IN BEELD. De weide van Tomorrowland een jaar geleden en nu SDE/Joel Hoylaerts

26 juli 2020

17u07 4 Festivals Vanwege het coronavirus moeten we dit jaar van achter onze computer en in de eigen huiskamer genieten van een weekendje (virtueel) Tomorrowland. De Schorre in Boom ligt er dan ook maar verlaten bij. Onze fotograaf Joel Hoylaerts maakte de visuele vergelijking.

De Moose Bar in 2019 ...

... en in 2020.

Een blik op de MainStage uit 2019 ...

... en in 2020.

In 2019 was het nog over de koppen lopen aan de Lotus Stage ...

... in tegenstelling tot dit jaar.

In 2019 was de Schorre prachtig versierd ...

... in 2020 iets minder.

De Garden of Madness leverde in 2019 feeërieke beelden op ...

... maar in 2020 overheerst de natuur.

Een drukte van jewelste en prachtig zicht in 2019 ...

... en rust en stilte in 2020.

‘De Brug’ bood in 2019 een mooi zicht op het versierde terrein ...

... in 2020 was er helaas iets minder te zien.