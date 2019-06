IN BEELD. Dé trend bij een festival-hittegolf? Badpakken en bikini’s MVO

29 juni 2019

20u39 0 Festivals Wat aan te doen als het meer dan dertig graden is op de festivalwei? Tja, zo weinig mogelijk.

Het is bakken en braden op Werchter vandaag, en vele festivalgangers weten niet waar kruipen. Aangezien het de ideale gelegenheid is om een kleurtje te krijgen, kwamen vele gasten in badpak of bikini.