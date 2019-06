IBE kwam, zag en overwon Rock Werchter Jolien Boeckx

29 juni 2019

17u38 0 Festivals Zijn allereerste keer op Rock Werchter en meteen op het podium. IBE zijn grote droom ging vandaag in vervulling. “Ongelofelijk! Ik moet er nog steeds van bekomen.” Een half uur lang serveerde hij eigen nummers. Op ‘Table Of Fools’ na nog allemaal onbekend, maar op luid applaus onthaald door 15.000 man. Wàt een artiest, en dat op zijn 17.

Een maand geleden was hij nog ‘gewoon’ de winnaar van ‘The Voice Van Vlaanderen’ 2019. Nu al is hij een echte artiest. Strak in een wit pak aan zijn zwarte piano - klasse. Het oog alleen al charmeerde de 15.000 fans in een stampvolle Klub C. Met ‘Nothing I Can Do’ zette hij zijn half uur durende show in. Geen kat die dat nieuwe nummer van IBE kende - enkel ‘Table Of Fools heeft hij nog maar gelost - maar wat waren ze onder de indruk. “Een ideale test om te zien hoe ze reageren op mijn nieuwe nummers”, vertelde de singer-songwriter na zijn show. “Ik vond het vooral supercool om te zien dat mijn nummers de mensen stil maakten en dat ze meezongen. Echt zot! Het is een bekroning op al mijn werk.”

Met een bijzonder luid applaus werd de 17-jarige artiest bekroond. En dan moesten er nog zes nieuwe, eigen nummers volgen. De enige cover in zijn setlist was er eentje uit zijn parcours bij ‘The Voice’, ‘When The Party’s Over’ van Billie Eilish. “Hebben jullie ‘The Voice’ een beetje gevolgd?”, vroeg hij - zoals een echte artiest met jaren ervaring zijn publiek bespeelt. “Ik heb bewust enkel nieuwe nummers gebracht, op dat ene nummer van Billie Eilish na dan. Met covers alleen kan je niet doorbreken, vind ik. Maar ook, als ik eigen materiaal live breng, kan ik daarin alleen maar groeien”, legt hij uit. “Ik ben echt tevreden met hoe ik dit optreden gebracht heb. Ik was goed voorbereid. Ik heb vooraf drie try-outs gegeven, waaronder vrijdag nog op ‘Genk On Stage’. Maar Rock Werchter overtreft toch wel alles (lacht)”.

IBE kwam, zag en overwon Rock Werchter. Zijn coach Koen Wauters stond van trots te blinken in het publiek. “Ik zag hem nog maar opkomen en kreeg al kippenvel en tranen in mijn ogen. Zo straf dat hij hier staat én het nog waarmaakt ook. Niet vergeten dat hij een manneke van 17 jaar is. Ik ben oprecht fier”, glunderde Wauters.

Op een luidkeels geroep van zijn eigen naam werd IBE getrakteerd na zijn optreden. ‘We want more!’ Maar eerst: “Chillen op het festivalterrein!”, lacht hij. “Vandaag zal ik tijdens de optredens door nog wat moeten bekomen van de overweldiging, maar zondag ga ik op het gemakje een volledige festivaldag meepikken met mijn vrienden.”