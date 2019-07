IBE (17) bekomt van zijn topprestatie op Werchter: “Meteen mijn mama in de armen gevlogen” ALLEREERSTE KEER OP WERCHTER EN METEEN DOOR DE GROTE DEUR Jolien Boeckx

01 juli 2019

Zijn allereerste keer op Rock Werchter en meteen door de grote deur. IBE had zaterdag aan een halfuur genoeg om in KluB C 15.000 zielen te winnen. Een grote droom die in vervulling gaat voor 'een manneke van amper 17', slechts een maand nadat hij 'The Voice' won. "Ongelofelijk! Ik ben direct mijn mama in de armen gevlogen", vertelt hij. "En nu moet ik bekomen."

Een maand geleden was hij nog 'gewoon' de winnaar van 'The Voice van Vlaanderen' 2019. Nu al is hij een echte artiest. Eén met klasse: strak in een wit pak aan zijn zwarte piano. En één die 15.000 fans naar een bijgevolg stampvolle KluB C lokte - bijna een vol Sportpaleis. Met 'Nothing I Can Do' zette IBE - in hoofdletters, zoals hij zijn artiestennaam schrijft - zijn halfuur durende show in. Geen kat die dat nieuwe nummer kende - enkel 'Table of Fools' werd al gereleaset - maar wat was het publiek onder de indruk. "Een ideale test om te zien hoe ze reageren op mijn nieuwe nummers", vertelde de singer-songwriter. "Ik vond het vooral supercool om te zien dat mijn songs de mensen stil maakten, dat ze meezongen en hard aan het klappen waren, ook al kenden ze die nummers niet. Echt zot! Het is een bekroning op mijn werk."

Zes nieuwe nummers

De voorbije twee weken deed IBE niks anders dan nieuwe nummers schrijven. Zes serveerde hij er aan zijn fanbase. Zijn eerste, 'Nothing I Can Do', schreef hij samen met Jente Pironet van de band Portland, die zaterdag The Barn opende. 'Count on You', schreef hij dan weer met Jonathan Jeremiah (36), de bekende Britse soul-folkzanger en componist. "Een tweetal weken geleden hebben we afgesproken om te zien of we samen iets konden maken. Via via ben ik met hem in contact gekomen. Zo'n grote ster, maar wát een sympathieke kerel", aldus IBE. "Ik had zenuwen om met hem in de studio te duiken, maar hij stelde mij meteen op m'n gemak. Hij is heel down to earth." Jeremiah kwam zelfs naar één van zijn try-outs kijken. "Hij was heel positief."

Drie try-outs

De enige cover in zijn setlist was er eentje uit zijn parcours bij 'The Voice': 'When The Party's Over' van Billie Eilish. "Hebben jullie 'The Voice' een beetje gevolgd?", vroeg hij - zoals een echte artiest met jaren ervaring zijn publiek bespeelt. "Met covers alleen kan je niet doorbreken, vind ik", zegt IBE, die goed voorbereid was. "Ik heb vooraf drie try-outs gegeven, waaronder vrijdag nog op Genk on Stage. Maar Rock Werchter overtreft toch wel alles. Ik ben echt tevreden met mijn optreden. Na afloop ben ik meteen in mama haar armen gevlogen." Zij stond samen met zijn twee zusjes, zijn papa en diens vriendin, en zijn beste vrienden in het publiek.

Dat publiek scandeerde luidkeels zijn voornaam op het einde, afgewisseld met 'We want more!'. Er komt meer, verzekert IBE ons, maar eerst "chillen op het festivalterrein". "Vandaag (zaterdag, red.) zal ik nog wat moeten bekomen van de overweldiging, maar morgen (gisteren, red.) ga ik op het gemakje een volledige festivaldag meepikken met mijn vrienden."

Tweede single

Een mooie toekomst lonkt voor dit jonge talent, want Rock Werchter is nog maar een begin. Op 28 oktober staat hij twee keer in een uitverkochte Ancienne Belgique én op 9 mei volgend jaar in Trix Antwerpen, waarvan de voorverkoop woensdag start via LiveNation. Binnenkort mogen we na 'Table of Fools' al een tweede single verwachten. "Ik blijf constant schrijven aan nieuwe nummers. Een album vind ik nog wat vroeg. Ik wil echt wel tien of elf perfecte nummers hebben en niet zomaar de eerste de beste. Ik wil daar mijn tijd voor nemen, maar ik hoop wel dat het er ooit komt. (glundert)”

Coach Koen Wauters: “Kippenvel én tranen”

Koen Wauters zakte speciaal naar Rock Werchter af om zijn poulain uit ‘The Voice’ aan het werk te zien. “Zó overweldigend. Ik zag hem nog maar opkomen en kreeg al kippenvel en tranen tegelijk”, reageerde Koen na het optreden. “Als je ziet hoe de mensen massaal naar die tent kwamen. Ze werd zelfs afgesloten, en dat betekent: 15.000 man. Straf, hoor, voor een manneke van 17 jaar. Oké, hij heeft ‘The Voice’ gewonnen, maar dan nog. Nu staat hij hier wel op Rock Werchter, hé. Ik ben heel fier!” Waarom net IBE erin slaagt om zo’n droomparcours af te leggen? “Hij heeft zijn eigenheid, zijn stem, zijn stijl en logo waar duidelijk over nagedacht is. Hij is gewoon authentiek.”

IBE heeft intussen dan wel een manager en een platenfirma, Koen zal toch altijd zijn coach blijven. “Ik voel wel dat hij nog graag eventjes mijn mening hoort. Als hij nieuwe nummers heeft, stuurt hij ze mij door. Dat contact gaat zo blijven. Dat merk ik bij Laura Tesoro ook.”

Producer Hans Francken: “Van zo’n show alleen maar kunnen dromen”

Producer Hans Francken is trots op ‘zijn’ IBE. “We waren voorbereid, hadden de set goed opgebouwd, maar uiteindelijk is het aan hem om dat allemaal waar te maken. En daarin is hij meer dan geslaagd. Van dit scenario hadden we alleen maar kunnen dromen”, reageert hij. “Iedereen kijkt met een vergrootglas naar je, als je ‘The Voice’ wint. Maar IBE is wel de eerste die die springplank zo kan verzilveren. Nu kan zijn parcours alleen maar in stijgende lijn gaan, daar ben ik van overtuigd.”

Ook Lewis Capaldi is fan

De Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi, die gisteren in The Barn stond, is ook fan van IBE. “Hey IBE, ik wil je proficiat wensen met je show en het winnen van ‘The Voice’”, klonk het in een videoboodschap. “Hopelijk ontmoeten we elkaar ooit. We zijn platenlabelvriendjes, dus wie weet?”