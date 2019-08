Hysterie tijdens Billie Eilish, maar perfect is het nog lang niet Isabelle Deridder

18 augustus 2019

16u37 10 Festivals Ja, er stonden ook heel wat andere artiesten op de affiche van Pukkelpop. Maar de enige naam waar al sinds donderdag reikhalzend naar werd uitgekeken door een jong (en minder jong) festivalpubliek, was Billie Eilish. Amper zeventien is ze, maar de Amerikaanse tiener wordt nu al omschreven als ‘the next big thing’. Al bleek ze dat - eerlijk is eerlijk - toch niet helemaal waar te kunnen maken.

Dat Billie een supertalent is, daar zijn we het roerend mee eens. En dat het publiek een cursus ‘zichzelf voelen als een sardientje in een blik’ had mogen volgen als de organisatie haar niet verzet had van het podium van de Dance Hall naar de Main Stage, staat ook buiten kijf. Maar om nu te zeggen dat Billie de hype ook effectief waarmaakte? Nee, dat helaas niet.

En dat lag niet alleen aan Eilish zelf, voor alle duidelijkheid. Zo speelde het geluid haar tijdens de meeste nummers serieus parten. Om nog maar te zwijgen van de stukjes waar Billie begon te fluisteren. Al amper hoorbaar op de derde rij, laat staan op de dertigste.

Niet dat het haar die hard fans kon deren. Nog voor Eilish goed en wel op het podium stond, had ze de wei van Pukkelpop al in haar (veel te grote broek)-zak. Wij zijn er redelijk zeker van dat we dankzij de hysterisch gillende meute de hoogste noten hebben gehoord van het hele festival.

Slimme teen queen

Maar al ons gemekker terzijde: wij zijn wel onder de indruk van wat Billie nu al kan. Toen wij 17 waren, huilden we het liefst onder een dekentje omdat niemand ons begreep. Eilish pakt die weltschmerz bij de ballen en bouwt er geweldige songs van. Opener ‘Bad Guy’ is een echte topschijf, en ook afsluiters ‘When the party’s over’ en ‘Bury a friend’ laten zien dat Eilish over tonnen talent beschikt.