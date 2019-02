Hiphop doet rock en dance toontje lager zingen: twee festivals kiezen uitsluitend voor urbanmuziek Redactie

16 februari 2019

00u00 0 Festivals Laundry Day draait z'n wasjes niet langer op het pompende ritme van de dance. Na 21 edities ruimen de dj's plaats voor Fire Is Gold, een nieuw festival waar hiphop de plak zwaait. Tegelijkertijd gaat Vestiville, Vlaanderens eerste urbanfestival, de strijd aan met Rock Werchter. Hiphop legt rock en dance voor het eerst echt het vuur aan de schenen.

Laat er geen twijfel over bestaan: om een ticketje Tomorrowland te bemachtigen moet je nog steeds als het ware over magische krachten beschikken. Maar nu de festivalzomer stilaan vorm krijgt, verdringt hiphop met rasse schreden dance van de affiches. Deze week veranderde het dancefestival Laundry Day zelfs resoluut het geweer van schouder en ligt de focus uitsluitend nog op hiphop. Fire Is Gold zal het festival vanaf nu heten, een uitbreiding van het kleine hiphopbroertje dat de organisatie achter Laundry Day al organiseerde in Vilvoorde. "De afgelopen jaren brachten we telkens een combinatie van dance en hiphop op Laundry Day, maar we merkten dat de hiphop-podia veel meer volk lokten dan de jaren voordien", zegt medeorganisator Bart Roman. "Begrijp me niet verkeerd, dance is nog steeds populair bij jongeren, maar de switch naar hiphop is de switch naar de toekomst. Volgens ons is de markt veranderd, het genre is here to stay."

Het heilige weekend

Daar zijn ze ook bij Vestiville van overtuigd. Dat hiphopfestival wordt dit jaar voor de allereerste keer georganiseerd - van 28 tot 30 juni - en kan meteen wereldberoemde artiesten als Cardi B, Future en Migos naar Lommel lokken. Namen die jongeren aanspreken en waarmee de organisatie openlijk de strijd aanbindt met Rock Werchter. David bekampt Goliath middenin 'het heilige weekend'. "Wij kiezen voluit voor urban omdat het genre de laatste jaren volledig commercieel is geworden", zegt Jan Pluym van Vestiville. "De tijd dat hiphop bestemd was voor een specifieke doelgroep is voorbij. Het is ook de enige muziekstijl waarbij er voortdurend nieuwe namen zijn. Rockgroepen als U2 of Foo Fighters en dj's als Tiësto en David Guetta zijn nog steeds giganten in de muziekindustrie, maar hoe lang is het geleden dat er in die genres nog namen van dat kaliber zijn bijgekomen? Er is geen instroom meer."

Riskeren festivalgrootheden als Tomorrowland, Rock Werchter en Pukkelpop dan de urbantrein te missen? Niet helemaal. Vorig jaar stond hiphopper Post Malone geprogrammeerd in The Barn op Werchter. Hij moest in de namiddag aantreden, maar lang voor zijn show begon, moesten de deuren van de tent al gesloten worden wegens stampvol. Opmerkelijk, want met een capaciteit van 20.000 plaatsen is die Barn haast even groot als het Sportpaleis. Toch zal Rock Werchter in de toekomst niet meer inzetten op urbanmuziek. "We programmeren over genres heen, dat is altijd al zo geweest", klinkt het daar. "Wij hebben een uitgebalanceerde mix waar ook hiphop deel van uitmaakt."

Dimi en Mike doen het ook

Eenzelfde geluid horen we bij Pukkelpop. Afgelopen zomer was Kendrick Lamar er de absolute headliner. "Urban krijgt een groter aandeel omdat het een afspiegeling is van waar de huidige jongerengeneratie mee bezig is", zeggen ze in Kiewit. "Dat wil echter niet zeggen dat we een uitgesproken urbanfestival zullen worden. Een combinatie van genres en stijlen zit in het DNA van Pukkelpop en daar blijven we trouw aan." Intussen zijn ze ook op Tomorrowland niet vies van wat hiphop. Eén van de toppers op de affiche dit jaar is rapper A$AP Rocky, een naam die vijf jaar geleden niet meteen aan het hoofdpodium zou worden gelinkt. "De focus van Tomorrowland zal altijd elektronische muziek blijven, maar het klopt dat veel populaire dj's vandaag urbanmuziek draaien", zegt de organisatie. "Daarom is het niet onlogisch dat A$AP Rocky geprogrammeerd staat. Wij brengen alle soorten elektronische muziek, dus ook deze. Bovendien draaien veel van onze grootste artiesten ze ook, denk aan Dimitri Vegas en Like Mike, die al samenwerkten met Wiz Khalifa."