Het moet niet altijd Werchter of TML zijn: 15 minder bekende festivals om je zomer mee te vullen SD

21 juni 2019

10u00 0 Festivals De Belgische zomer is gevuld met festivals. Niet verwonderlijk dus dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom stellen wij je vijftien muziekfestivals voor, voor elk wat wils.

Het meest inclusieve festival: Rock for Specials

Wanneer: woensdag 26 tot donderdag 27 juni

Waar: Evergem

Wat: Omdat ook mensen met een verstandelijke beperking interesse hebben in (rock)muziek, werd twintig jaar geleden voor de eerste keer Rock for Specials georganiseerd, aangepast aan hun specifieke noden. Met ruim 3.000 bezoekers per dag zit de sfeer er alvast in. De organisatie roept trouwens op om een fietsbel of toeter mee te nemen, om Gers Pardoel te verrassen met een fietsbel-applaus tijdens het nummer ‘Bagagedrager’.

Met onder andere: Mathias Vergels, SX, Tourist Lemc, The Van Jets en Goose

Het grootste vraagteken: Vestiville

Wanneer: vrijdag 28 tot zondag 30 juni

Waar: Lommel

Wat: Vestiville wordt dit jaar voor de eerste keer georganiseerd, maar kon al meteen Amerikaanse supersterren zoals Cardi B, A$ap Rocky en Jason Derulo op de affiche zetten. Niet verwonderlijk dus dat festivalgangers sceptisch waren. Heel wat fans geloofden zelfs niet dat het festival ooit zou doorgaan. Maar de opbouw is enkele dagen geleden effectief begonnen, dus lijkt alles in kannen en kruiken. Of Cardi B, die wegens foutgelopen plastische chirurgie recent een hoop concerten moest afzeggen, toch in Lommel aanwezig zal zijn, valt nog af te wachten.

Met onder andere: Cardi B, A$ap Rocky, Jason Derulo, Maître Gims en Trey Songz

Het meest geschikt voor cowboys en aanverwanten: Muddy Roots Europe Music Festival

Wanneer: vrijdag 28 tot zondag 30 juni

Waar: Waardamme

Wat: Het Muddy Roots Music Festival vond zijn oorsprong in de Verenigde Staten, en kwam in 2012 voor het eerst naar Europa. Vorig jaar genoten meer dan 2.000 bezoekers van country, bluegrass en rock'n’roll. Nog een fijn weetje: het festival wordt georganiseerd aan de saloon ‘Cowboy Up’ in Waardamme.

Met onder andere: Koffin Kats, The Goddamn Gallows, The Yawpers, Sarah Savoy en Black Irish Texas

Het meeste zand tussen je tenen: Beachland

Wanneer: zaterdag 6 tot zondag 7 juli

Waar: Blankenberge

Wat: Dansen op elektronische muziek, met zand tussen je tenen en de deinende zee op de achtergrond? Het kan allemaal bij Beachland, dat voor de elfde keer georganiseerd wordt op de grens tussen Blankenberge en De Haan-Wenduine.

Met onder andere: Discobaar a Moeder, Regi, Dj Wout, Gers Pardoel en Vince Nova

Het oudste alternatieve muziekfestival van ons land: Rock Herk

Wanneer: vrijdag 12 tot zaterdag 13 juli

Waar: Herk-de-Stad

Wat: Wie graag een stukje geschiedenis meepikt, kan naar Rock Herk afzakken: het oudste alternatieve muziekfestival in België. De crème de la crème van de rock-, punk- en dancemuziek verzamelt in Herk-de-Stad om meer dan 20.000 muziekliefhebbers op hun wenken te bedienen. In 2013 kwam het festival trouwens in financiële problemen, maar door een crowdfunding-actie (die 50.000 euro opbracht) werd de toekomst van Rock Herk dan toch verzekerd.

Met onder andere: Novastar, dEUS, Amenra, Whispering Sons en Dr. Lektroluv

Het beste taalbad: Les Francofolies De Spa 2019

Wanneer: donderdag 18 tot zondag 21 juli

Waar: Spa

Wat: Wie graag z’n Frans nog wat aanscherpt, is bij Les Francofolies De Spa aan het foute adres. Dit Waalse stadsfestival was vorig jaar goed voor zo’n 170.000 bezoekers en legt zich toe op duurzaamheid en de promotie van Franstalige artiesten uit eigen land en de rest van de wereld. Nieuw dit jaar is dat Les Francofolies zich concentreert in het hart van Spa, in plaats van dat het festival zich op verschillende locaties in de stad afspeelt.

Met onder andere: Zaz, Angèle, Hyphen Hyphen, Martha Da’ro en Patrick Bruel

Het kindvriendelijkste festival: Sfinks Mixed

Wanneer: donderdag 25 tot maandag 29 juli

Waar: Boechout

Wat: Dit bescheiden festival in Boechout geeft traditiegetrouw bands uit verschillende werelddelen een podium, en ook wat publiek betreft is iedereen welkom. Zéker kinderen, want Sfinks Mixed heeft een eigen ‘Kidz Village’, waar de jongste festivalgangers kunnen genieten van workshops, ateliers en doelgerichte optredens. Er is trouwens ook een babybar, waar ouders in alle rust borstvoeding kunnen geven, pampers kunnen verversen, of gewoon even kunnen uitrusten.

Met onder andere: Papa Mojito, Slongs, Khadija El Bidaouia, Leki en Anthony B

Het niet meer zo folky folkfestival: Dranouter

Wanneer: vrijdag 2 tot zondag 4 augustus

Waar: Dranouter

Wat: In 1977 werd dit festival voor de eerste keer georganiseerd, al heette het toen nog Folk Dranouter. Die naam bleef het tot 2010 behouden. Naast traditionele folkgroepen worden de laatste jaren namelijk steeds vaker bekende namen uit de pop- en rockwereld op de affiche geplaatst. De gezellige, dorpse sfeer blijft wel behouden.

Met onder andere: Geike, Tom Odell, The Kooks, The Bony King of Nowhere en Zwangere Guy

De meeste verkleedpartijen: Cirque Magique

Wanneer: vrijdag 2 tot zondag 4 augustus

Waar: Ledegem

Wat: Cirque Magique viert dit jaar zijn vijfde verjaardag. Het festival, vol clowns, vuurspuwers, acrobaten en kleurrijke decors, zet dat extra in de verf door drie bestaande podia een kleine facelift te geven en een nieuw podium toe te voegen. Daarnaast zijn de tickets ook nog goedkoper dan andere jaren.

Met onder andere: Booka Shade, Dr. Lektroluv, Dave Clarke, Sven Van Hees en Ed & Kim

De relaxte sfeer: Reggae Geel

Wanneer: vrijdag 2 tot zaterdag 3 augustus

Waar: Geel

Wat: Op Reggae Geel is het al sinds 1978 genieten van het beste wat de reggae-wereld te bieden heeft. Daar hoort een relaxte sfeer bij, met peace, love en - jawel - wat occasionele cannabis. Dit jaar kun je zelfs een yoga-workshop volgen.

Met onder andere: Bushman, The Congos, Keida, King Shiloh en Marcia Griffiths

De heetste nachten: Antilliaanse Feesten 2019

Wanneer: vrijdag 9 tot zaterdag 10 augustus

Waar: Hoogstraten

Wat: Wie zich al eens graag in Caraïbische sferen waant, hoeft deze zomer het vliegtuig niet te nemen. Een tripje naar Hoogstraten volstaat voor de Antilliaanse Feesten. Daar halen festivalgangers hun beste dansmoves boven onder het genot van de heerlijkste cocktails: de sfeer zit sowieso goed!

Met onder andere: Kenny B, Samora, Charanga Habanera, Manny Rod en Silvio Mora

De zwartste outfits: Alcatraz Hard Rock And Metal Festival

Wanneer: vrijdag 9 tot zondag 11 augustus

Waar: Kortrijk

Wat: Eens lekker headbangen kan op het Alcatraz Hard Rock And Metal Festival, dat sinds 2009 in Kortrijk georganiseerd wordt. De organisatoren maken er een punt van om jaarlijks Belgische groepen op de affiche te zetten. Dit jaar werd een nieuw podium toegevoegd, La Morgue, waar enkel ‘kleine’, lokale groepen zullen spelen.

Met onder andere: Soulfly, Of Mice & Men, Crystal Lake, Firewind en Amenra

De mooiste outfits kijken: We Can Dance

Wanneer: vrijdag 9 tot zondag 11 augustus

Waar: Zeebrugge

Wat: Op We Can Dance komt de muziek op de tweede plaats, het voornaamste is kijken en gezien worden. Dat wordt nog eens benadrukt doordat het festival elk jaar een thema heeft, dat zich weerspiegelt in de aankleding van de podia, het voeding- en drankaanbod, maar vooral in de kledij van de bezoekers. Dit jaar is het thema ‘safari nomad’.

Met onder andere: Black Mamba, Faisal, Jan van Biesen, Tsar B en Tessa Dixon

Het leukste gratis festival: Maanrock

Wanneer: vrijdag 23 tot zondag 25 augustus

Waar: Mechelen

Wat: Al sinds 1996 wordt Maanrock in de Mechelse binnenstad georganiseerd. Ondanks de best wel indrukwekkende line-up blijft Maanrok hardnekkig volhouden aan de gratis formule. Betalen doe je dus alleen voor eten en drinken.

Met onder andere: Arsenal, De Romeo’s, Ertebrekers, Glints en Milow

De mooiste locatie: Deep in The Woods

Wanneer: vrijdag 6 tot zondag 8 september

Waar: Hastière

Wat: Diep in de bossen in Wallonië bevindt zich het kleine festival Deep in the Woods. Veel groepen zijn er niet: elf (ietwat obscure) groepen op drie dagen, maar dat maakt Deep in the Woods ruimschoots voldoende met de randanimatie. Zo kan je er hoogteparcours en yoga doen, genieten van sauna’s en openluchtbioscopen en wandelingen in de natuur maken.

Met onder andere: Charlotte Adigéry, Slumberland, Glass Museum, STADT en STIJN