Grote liefde: Dimitri Vegas krijgt gelukskus voor zijn optreden MVO

27 juli 2019

21u50 1 Festivals Grote liefde achter de schermen van Tomorrowland! Top-dj Dimitri Vegas krijgt een gelukskus van zijn vrouw, Anouk Matton voor hij het podium op moet.

Dimitri Vegas en zijn kompaan Like Mike zullen zo meteen aan hun set op de Main Stage van Tomorrowland beginnen. Anouk, aka dj MTTN, moest vandaag nog niet in actie schieten, maar zal morgen ook opnieuw zélf achter de draaitafel staan op het festival. Ze was natuurlijk wel aanwezig om haar echtgenoot te steunen.