Grote festivals gaan deze zomer niet door: geen Rock Werchter, Tomorrowland en Gentse Feesten LOV

15 april 2020

18u06 86 Festivals Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de beslissing is nu officieel gevallen bij de Nationale Veiligheidsraad. Er zullen deze zomer geen grote festivals plaatsvinden tot eind augustus, wat betekent dat onder meer Rock Werchter, Graspop, de Gentse Feesten, Tomorrowland en Pukkelpop afgeschaft worden. Of de kleinere festivals mogen doorgaan, is nog niet zeker.



De Nationale Veiligheidsraad - die bestaat uit de premier, de ministers-presidenten van de deelstaten, de verschillende bevoegde ministers en experten - stak de koppen bij elkaar over de coronacrisis. Naast de beslissing om de huidige maatregelen te verlengen tot en met 3 mei, werd er nu ook een andere grote vraag beantwoord: wat met de zomerevenementen? De laatste weken gingen er al enkele stemmen op die stelden dat grote festivals zoals Tomorrowland niet zullen kunnen doorgaan, maar de organisatoren daarvan wachtten de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad af. In de persconferentie van woensdagavond werd duidelijk dat de weides van grote festivals gesloten zullen blijven voor de duizenden festivalgangers tot en met augustus. Over kleine festivals is nog geen duidelijkheid.

Ondertussen lieten al heel wat organisatoren van zich horen. Dour Festival drukt alvast op het hart dat ze erin 2021 weer zullen staan. Ook het Mechelse Maanrock, Ottertrotter en Parkpop vallen onder de bepalingen. Later zal blijken wanneer die evenementen opnieuw kunnen plaatsvinden. “Maanrock is een vaste waarde en zal dat ook blijven”, aldus Kristof Calvo, voorzitter Mechelen Feest.

Voor het eerst in 39 jaar zal ook het Cactusfestival in Brugge niet plaatsvinden. “Tickethouders worden binnenkort allemaal via mail gecontacteerd in verband met de afhandeling van jullie ticket. Er worden momenteel verschillende pistes onderzocht. We hopen tegen uiterlijk eind volgende week hier definitieve duidelijkheid rond te hebben.”

“Wij keken net als jullie heel erg uit naar een geweldig Rock Werchter. Maar even zijn er nu belangrijkere dingen, toch?“, schrijft de organisatie op zijn website. “Heb je een ticket voor Rock Werchter? We werken momenteel aan een regeling voor tickethouders. Onze ticketpartner Ticketmaster contacteert je van zodra deze volledig is uitgewerkt, naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele dagen. Hou je mailbox in het oog. Bedankt voor je geduld.” Een nieuwe datum hebben ze nog niet geprikt, maar zal er waarschijnlijk snel komen. “We gaan plannen maken voor volgende zomer. Want dan willen we er weer staan met een nieuwe topeditie van Rock Werchter. We kijken er naar uit jullie dan te zien.”

Tomorrowland

“Met pijn in het hart moeten we meedelen dat Tomorrowland niet zal plaatsvinden in 2020. We begrijpen de maatregelen die genomen zijn. De 16de editie van Tomorrowland zal in de zomer van 2021 plaatsvinden”, deelt de organisatie mee. Nieuwe data zijn alvast geprikt: van 16 tot 18 juli en van 23 tot 25 juli 2020. Wie met vragen over tickets zit, zal gecontacteerd worden via email in de komende dagen, maar de bedoeling is dat tickets geldig blijven, zegt woordvoerder Debby Wilmsen aan VTM Nieuws. “We hebben besloten om de tickets die dit jaar al aangekocht werden, over te hevelen naar volgend jaar. Kan je niet komen, dan kan je je ticket verkopen aan de ruilkassa, waarna we ze opnieuw in de verkoop steken.”

“Het is goed dat het nu officieel is, we hebben de afgelopen dagen heel veel gehoord van experts, de burgemeester en kregen veel vragen van festivalgangers”, vertelt Debby Wilmsen. “We zijn blij dat er nu zekerheid is en dat we vooruit kunnen, het was heel onzeker. We zijn opgelucht dat we weten wat er gaat gebeuren.”

“Het heeft een enorme impact op ons bedrijf: eerst Tomorrowland Winter en nu de zomereditie die niet doorgaat. Maar het is een zware klap voor heel de sector. Wij werken samen met heel veel bedrijven, leveranciers. En er zijn ook indirecte verliezen, zoals in de hotelsector. De financiële puzzel zijn we nu nog niet aan het leggen, we concentreren ons eerst op de festivalgangers.”

Graspop

“Het zal een zomer zonder Graspop Metal Meeting worden”, schrijft de organisatie van het metalfestival in een statement. “Dit is de enige juiste beslissing, en het is geen grote verrassing. De gezondheid van festivalgangers, artiesten, crew en vrijwilligers is topprioriteit. Volg de maatregelen en neem verantwoordelijkheid. Dat is het enige wat nu telt. Ons festival zal de voorbereidingen stopzetten, maar zullen in 2021 terug zijn van 17 tot en met 20 juni.”

Dat Pukkelpop er niet zal zijn deze zomer komt hard binnen. Onze sector bloedt. Pukkelpop

Pukkelpop

“Dat Pukkelpop er niet zal zijn deze zomer komt hard binnen”, leest de mededeling van de organisatie. “Voor de fans die er maanden naar hebben uitgekeken. Maar ook voor onze medewerkers, leveranciers, crew, artiesten, vrijwilligers, omwonenden. Onze sector bloedt. Via vakverenigingen en beroepsfederaties worden specifieke steunmaatregelen gevraagd aan de overheden. Wij steunen elk initiatief.” Vragen over tickets zullen zo snel mogelijk beantwoord worden, laten ze nog weten. “Van zodra de regeling voor early bird ticketkopers uitgewerkt is, zal daarover gecommuniceerd worden. In de eerste plaats naar de ticketkopers zelf. Hou er rekening mee dat dit nog een paar dagen kan duren.”

Gentse Feesten

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is er zelf het hart van in. Tot vandaag nog koesterde Gent de hoop dat er toch Feesten zouden kunnen doorgaan, minstens in een light versie. Die hoop is nu volledig de kop ingedrukt. “Het zal de eerste keer in 101 jaar zijn dat de Feesten niet doorgaan. Dat is natuurlijk bijzonder jammer. Ik heb begrip voor de beslissing en ben ervan overtuigd vele Gentenaars met mij, dit in het belang van het bestrijden van het coronavirus. De Gentse Feesten trekken tien dagen lang dagelijks zo’n 100.000 bezoekers. Dat is een massa volk op een beperkte oppervlakte. Het zou in deze tijden onverantwoord zijn ze te laten doorgaan. Als stadsbestuur gaan we de organisatoren, zowel de grote als de kleine, krachtig ondersteunen zodat ze de periode naar de volgende feesten kunnen overbruggen en we samen kunnen uitkijken naar een spetterende editie in 2021. We zullen dan dubbel zo hard feesten.”

Miljardenverlies

Eerder deze maand lieten heel wat organisatoren in een open brief weten dat ze graag in dialoog wilden gaan met de overheid. Daarin uitten ze hun bezorgdheid over de financiële impact en illustreerden dat vervolgens met cijfers. “Alleen al in ticketverkoop loopt de schade op richting honderden miljoenen. Artiesten en hun omkadering zien hun inkomsten wegvallen. Tel daar de schade voor de hele ketting bij: van toeleveranciers als podiumbouwers en licht- en geluidsfirma’s, tot freelancers, zoals stagehands en tourmanagers, de horeca in de muzieksector. Dan stijgt het totaalplaatje stijgt boven het miljard.”

Om de economische klap boven te komen, zullen volgens de organisatoren de bestaande maatregelen uitgebreid moeten worden. “Maar wel rekening houdend met de eigenheid van de muzieksector op het vlak van tewerkstelling”, klonk het. Daarom willen de organisatoren mee aan tafel gaan zitten met de overheidsorganen. “We zijn een creatieve sector. Wij zijn het gewoon om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen”, schreven ze samen. De brief werd getekend door o.a. Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, Graspop, Lokerse Feesten, Gentse Feesten, Sportpaleis en de Ancienne Belgique.