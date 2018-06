Voor het eerst uitverkocht: metalfans moeten lang aanschuiven aan ingang Graspop SAM

In Dessel is alles klaar voor de 23ste Graspop Metal Meeting. Meer dan 120 bands geven van jetje op maar liefst zes grote en minder grote podia, en dat vier dagen lang. Het volledig uitverkochte festival start met winderig maar warm weer. En uiteraard met veel gedonder! Aan de algemene ingang is het aanschuiven geblazen, maar niet per se langer dan andere jaren. Dankzij de verdubbeling van het aantal toegangspoortjes raak je wel vlot van de camping naar het festivalterrein.