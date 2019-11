Voor het eerst op Graspop: Japanse Babymetal, K3 in snoeiharde metalversie Robert van Gijssel - Matthias Van den Bossche

Bron: de Volkskrant 6 Graspop Misschien wel d e opmerkelijkste naam tussen de 74 nieuwe acts voor de 25ste Graspop Metal Meeting: Babymetal. Het lijken onschuldige meisjes in schooluniformpjes, maar ze produceren snoeiharde metalmuziek. Japan is er al jaren weg van, en nu zijn wij aan de beurt.

Wie de snel opkomende en meestal nog sneller weer in vergetelheid rakende popfenomenen via YouTube een beetje bijhoudt, is best wat gewend. Kenners weten: de mafste pop komt meestal uit Aziatische streken. Hun hits krijgen ook hier meer en meer aanhang. De Zuid-Koreaan Psy zorgde in 2012 voor een YouTube-record en scoorde ook hier met zijn oorworm Gangnam Style. Zijn landgenoten van de boysband BTS, de vaandeldragers van de K-Pop, worden door Time Magazine tot de meest invloedrijke mensen ter wereld bestempeld.

Toch zullen de meest doorgewinterde YouTube-klikkers achteruitdeinzen bij Babymetal uit Japan. Het meidentrio (nu duo) brengt twee genres bij elkaar die zich zo’n beetje aan de uiteinden van het muzikale spectrum bevinden, mijlenver van elkaar verwijderd. Babymetal - de naam zegt het al - maakt kleuterpop à la K3, gecombineerd met de wreedste aller metalstijlen: de verschroeiende en alle vormen van menswaardig leven minachtende deathmetal.

De meisjes van Babymetal lijken weggelopen uit een mangastrip. Schooluniformpjes, korte rokjes boven kniekousen. Staartjes natuurlijk en meestal een vrolijke strik in het haar. De grote ogen - manga-esthetiek bij uitstek - staan op ‘onschuldig’. En hun artiestennamen zijn ook al zo schattig: Su-Metal, Moametal en Yuimetal. Die laatste verliet in 2018 de band om gezondheidsredenen.

“Dood, dood, dood, dood”

Klik op de liveclip van het aan de titel te zien weinig opbeurende liedje ‘Death’ en de nekharen schieten overeind. Daar staan de meisjes op het podium van de legendarische Japanse rockarena Budokan in Tokio. De armen boven het hoofd gekruist. Er klinkt gotisch gezang, tot zover alles rustig.

Dan zet de band, gevormd door een vijftal wit geschminkte heren in monnikspij, een verwoestende metalriff in, in opgevoerd turbotempo. Het publiek scandeert vast het refrein: “Dood, dood, dood, dood”. En daar gaan de meiden. Ze dansen hun woeste, maar strak gechoreografeerde pasjes, vol opzwepende en nogal fascistoïde ogende armgebaren en zingen een onbegrijpelijk Japans refreintje dat vast niet over een eerste verliefdheid gaat.

Een ander liedje, ‘Give Me Chocolate’, lijkt tekstueel gezien wat minder verontrustend, maar is niet minder agressief. Snijdende gitaren en synthesizers, doorgedraaide dubbele bassdrums en doodsgrunten van een der mannelijke bandleden. En de dames Su-Metal, Moametal en Yuimetal, die hun chocoladewens wel heel dwingend kenbaar maken. Die kun je dus maar beter snel een reep geven. En daarna klinkt het refreintje ineens weer vertederend: toch een beetje K3.

Onbegrijpelijk misschien, maar Babymetal is in Japan al jaren een enorme hit. Het eerste album van de band kwam uit in 2014, wat meteen leidde tot uitverkochte stadions. De clips werden tientallen miljoenen keren bekeken en de teller loopt. Hun derde album staat in de steigers.

De samenstellers van de band, die de meisjes van (toen nog) geen 15 jaar uit andere ‘Idool’-popbandjes hebben geplukt, wisten natuurlijk wat ze deden. Onschuldige, maar ook een beetje verdorven schoolmeisjes doen het in Japan nu eenmaal goed. En de kleutermetal bedient twee doelgroepen: kleuters die de pasjes kunnen meedansen (en van refreintjes als “dood, dood, dood” toch niets begrijpen) en metalheads die bij hun geliefde kabaal weleens iets anders dan bebaarde heren op het podium willen zien staan.

En nu doen ze Europa aan. Wie niet op de jubileumeditie van het metalfestival in Dessel (18 - 21 juni) geraakt, kan al voorproeven in de Ancienne Belgique. Het duo concerteert in Brussel op zondag 16 februari 2020.