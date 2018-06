VIDEO: Graspop schiet uit de startblokken voor eerste vierdaagse SD

21 juni 2018

19u20 1 Graspop In Dessel is vanavond Graspop Metal Meeting van start gegaan. De 23ste editie is voor het eerst een vierdaagse. De openingsdag lokt 50.000 bezoekers naar het hardrockfestival. Hoogtepunt wordt het concert van Guns N' Roses.

De editie 2018 van Graspop Metal Meeting pakt uit met een dubbele primeur. Voor het eerst duurt het festival vier in plaats van drie dagen. Dat heeft er alles mee te maken dat de organisatoren zeven maanden geleden Guns N' Roses konden strikken. De Amerikaanse band rond frontman Axl Rose, gisteren gespot op een concert in Antwerpen, is de headliner van de openingsdag. Het concert van Guns N' Roses start om 22 uur en duurt liefst tot 1.30 uur. "De uitbreiding met één festivaldag is een eenmalige uitzondering", zeggen de organisatoren.

Tweede primeur is dat het festival nog voor aanvang helemaal uitverkocht was. Alle 200.000 tickets zijn sinds vorige week aan de man gebracht. De sterke affiche met naast Guns N' Roses ronkende namen als Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest en Limp Bizkit is daar niet vreemd aan. Vorig jaar raakte alleen de eerste dag uitverkocht en dat had alles te maken met de komst van de Duitse topband Rammstein.

Op de eerste dag tekenen 22 groepen voor 24 concerten, verspreid over vijf podia. In de buurt van de festival zijn drie campings opgesteld. Ruim drieduizend festivalgangers opteerden voor een luxueus verblijf in een bungalow in Sunparks Kempense Meren in buurgemeente Mol. Het vijftien kilometer verder gelegen vakantiedomein werd voor de gelegenheid omgedoopt tot Metal Park.