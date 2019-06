Tweede dag van Graspop serveert Slipknot als headliner TK

22 juni 2019

15u36

Bron: Belga 0 Festivals Op de festivalweide van Stenehei in Dessel is vanmiddag de tweede dag van Graspop Metal Meeting (GMM) van start gegaan. Voor de headliner is het wachten tot middernacht: dan betreedt Slipknot het podium.

Graspop is voor het tweede jaar op rij uitverkocht. Dat betekent dat ook zaterdag 50.000 metalfans hun opwachting maken op de festivalweide in de Antwerpse Kempen. De 24ste editie is een terugkeer naar de vertrouwde formule van een driedaagse. Vorig jaar experimenteerde het festival met een vierdaagse, maar dat had vooral te maken met de komst van de Amerikaanse hardrocklegende Guns N' Roses.

Verspreid over vijf podia treden vandaag 34 bands aan. Met een hele reeks gevestigde waarden van het genre, zoals Slash, die om 18.45 uur mainstage 1 bestijgt in een bezetting met zanger-gitarist Myles Kennedy en The Conspirators. Voor Saul Hudson is het een snel weerzien met Graspop. Vorig jaar stond de gitarist met de dubbele nationaliteit (Brits-Amerikaans) op het podium met Guns N' Roses.

Een uurtje vroeger moet Trivium op mainstage 2 bewijzen dat Metallica de Amerikaanse groep rond frontman Matt Heafy in de beginjaren terecht op sleeptouw nam. Op datzelfde podium is het om 22.35 de beurt aan Lamb of God, de Amerikaanse pioniers van de zogenaamde new wave binnen metal.

Topact Slipknot staat al voor de zevende keer op Graspop. Het concert op mainstage 1 past in een promotietournee voor het zesde studioalbum "We are not your kind", dat in augustus uitkomt. Daarbij passen ook nieuwe maskers, het handelsmerk van de negenkoppige Amerikaanse band.