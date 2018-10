Slayer neemt op Graspop afscheid van Belgisch publiek TDS

31 oktober 2018

16u22

Bron: BELGA 0 Graspop De Amerikaanse trashmetal-legende Slayer komt volgend jaar naar Graspop Metal Meeting (GMM) in Dessel. Het wordt de laatste show van de band in de Benelux, als onderdeel van de ‘Final World Tour’, stelt de festivalorganisatie in een persbericht. Intussen is ook de dagindeling van het festival te raadplegen op de website. Het metalfestival vindt plaats op 21, 22 en 23 juni 2019.

“Nog één keer de vlijmscherpe snelle gitaarriffs van Kerry King en het vurige geschreeuw van frontman Tom Araya in Dessel”, aldus de organisatie van het festival. “Daarna neemt de band afscheid van het Belgisch publiek.”

Graspop Metal Meeting loste woensdag zeven nieuwe namen. Naast Slayer zakken ook Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators, Lamb Of God, Anthrax, Cradle Of Filth, Death Angel en Skámöld af naar het Festivalpark aan de Stenehei in Dessel.

Eerder waren de drie headliners al bekendgemaakt. Within Temptation staat er op vrijdag 21 juni, Slipknot op zaterdag 22 juni en KISS op zondag 23 juni. Naast deze drie telt de affiche voorlopig nog 55 andere bands.

De verkoop van de dagtickets start op donderdag 1 november om 10 uur. Combitickets zijn wel al te koop via www.ticketmaster.be en www.proximusgoformusic.be.