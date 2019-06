Kersvers voorzitter van Vlaams Parlement waakt over Graspop: ”Van agressiviteit is op de weide geen spoor te bekennen” RL

22 juni 2019

23u28

Bron: Redactie 0 Graspop Als burgemeester van Dessel waakt Kris Van Dijck (N-VA) drie dagen lang over Graspop Metal Meeting. "Vanuit het gemeentebestuur onderhouden wij een duurzame relatie met de organisatoren", zei de kersverse voorzitter van het Vlaams Parlement zaterdag op de festivalweide.

"Ik ben hier voor mijn job. Niet meteen als metalfan", stelde Kris Van Dijck. De 55-jarige burgemeester van gastgemeente Dessel heeft er een drukke week opzitten. Dinsdag werd hij in het Vlaams Parlement verkozen tot voorzitter, in opvolging van partijgenoot Jan Peumans. Sinds vrijdag tekent hij present op de festivalweide van Graspop Metal Meeting op Stenehei.

Van Dijck en Graspop zijn oude bekenden: hij werd in 1995 burgemeester van Dessel, waar het metalfestival in 1996 de eerste editie beleefde. Van 1995 tot 2000 en sinds 2007 tot vandaag is Van Dijck de eerste burger van de Kempense gemeente. "Voor echte problemen heb ik al die jaren nog nooit gestaan. Mijn enige tegenstander waren natuurelementen. Enkele jaren geleden liepen de omliggende weiden onder water. Parkeren was plots onmogelijk geworden. Dus moesten we op zoek naar 20.000 nieuwe parkeerplaatsen."

Graspop heeft een prachtig publiek. Kris Van Dijck

In de beginjaren sleurde Graspop niet bepaald de meest vriendelijke reputatie met zich mee. Onterecht, vindt Van Dijck. “Van agressiviteit is op de weide geen spoor te bekennen. Ook niet in het dorp overigens. Bij de bakker en de hulpdiensten hoor je de ware versie: Graspop heeft een prachtig publiek."

Vorig jaar dook het verhaal op dat de organisatoren van Graspop de nucleaire zone van Dessel wel eens zouden kunnen verlaten. "De gronden van het festivalterrein zijn eigendom van Niras, de nationale instelling voor radioactief afval en splijtstoffen. Electrabel is eigenaar van omliggende gronden waar onder meer de camping is ondergebracht. Dit is een voorbeeld van een duurzame relatie tussen een federale instelling en een lokaal bestuur. Voor ons staat de locatie niet op de helling. Wij geven Graspop alle faciliteiten. Als het ooit tot een verhuizing komt, zal het hun keuze zijn. Het is niet onlogisch dat de organisatoren uitkijken naar terreinen die ideaal zijn voor een festival. Zoals het vliegveld van Brustem bij Sint-Truiden. De mensen van Graspop stellen zich de vraag hoe duurzaam de huidige locatie is. Dat is normaal: ze willen zeker zijn dat ze hier over twee jaar nog kunnen organiseren."

Bruce Springsteen

Het recept van de goede sfeer op Graspop schuift Van Dijck in de schoenen van het publiek. "Het is niet de verdienste van de organisatie of de gemeente. Wel van de talloze muziekliefhebbers die uit alle hoeken van de wereld naar Dessel komen om te genieten." Zelf houdt de burgemeester veeleer van Bruce Springsteen, Meatloaf en Blueblot. "En klassieke muziek. Als ik lang in de auto moet zitten, zet ik Klara op.”

Zijn politieke droom was niet om minister te worden, maar wel parlementsvoorzitter. Dat mandaat heeft hij sinds dinsdag te pakken. Ook al is het nog maar een voorlopige aanstelling, afhankelijk van de regeringsvormingen. "Ik wil dit heel graag blijven doen. Verkozen worden door uw collega's voelt aan als profvoetballer van het jaar."