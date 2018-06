Guns N’ Roses-frontman Axl Rose pikt concertje mee tussen het publiek in Antwerpen Maxime Petit

Bron: eigen berichtgeving 0 Graspop Axl Rose, de frontman van Guns N’ Roses die vandaag op Graspop optreedt is gisteren al geland in België en liet zich meteen in het openbaar zien. Hij tekende samen met bassist Duff McKagan en keyboardist Dizzy Reed present op een concert van The Pink Slips in zaal Kavka in hartje Antwerpen.

Opvallend genoeg woonde Axl Rose de show bij tussen zo’n veertig fans. De rocker genoot zichtbaar van het optreden en maakte voordien zelfs een praatje met verschillende bewonderaars. De wel eens nukkige Axl Rose was goedgeluimd en kwam helemaal in de stemming toen een fan een getatoeëerd portret van Axl uit 2012 liet zien aan de zanger. Rose had toen nog een ringbaardje. “Hé, ik lijk wel op Lemmy”, (de betreurde zanger van Mötorhead) grijnsde hij.

Axl liet zich echter niet verleiden tot het uitdelen van handtekeningen en weigerde met fans op de foto te gaan. Desondanks was het voor de weinige aanwezige toeschouwers toch een uniek moment om aan de zijde van hun idool een optreden bij te wonen. Dat er ook een horde bodyguards aanwezig was, die strak in het oog hielden of geen foto’s werden genomen, kon de pret niet drukken.

Het is niet toevallig dat Axl Rose de show van The Pink Slips bijwoonde. Frontvrouw Grace McKagan, die op het podium vaak doet denken aan Courtney Love van Hole, is de dochter van bassist Duff. Die laatste maakte wel tijd voor een fotomoment met de fans.

The Pink slips treden vandaag ook op tijdens Graspop in Dessel. Ze lieten gisteren al zien dat ze er klaar voor zijn en gaven een energieke show weg.