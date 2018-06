Graspop traag van start: tot drie uur aanschuiven om binnen te raken lva

22 juni 2018

02u07

Bron: Belga 0 Graspop Graspop Metal Meeting in Dessel heeft op de eerste dag af te rekenen gekregen met een wel erg moeizame instroom. Festivalgangers moesten twee tot zelfs drie uur aanschuiven om binnen te geraken. Dat had onder meer te maken met de nog altijd verhoogde veiligheidsmaatregelen door de terreurdreiging.

Elf Belgische festivals hebben beslist om de veiligheidsmaatregelen als gevolg van de terreurdreiging dit zomerseizoen op niveau 3 te houden. Ook al heeft Ocad, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, het potentiële gevaar op niveau 2 bepaald.

"Als wij vertrekken vanuit niveau 2 en Ocad de week voor de start van het festival door een of andere gebeurtenis overschakelt op niveau 3, dan kunnen wij daar niet meer op inspelen", zeggen de organisatoren van Graspop. "Daarom hanteren wij een terreurdreiging van niveau 3. Die beslissing hebben we weldoordacht genomen."

De gevolgen lieten zich raden: betonnen blokken bij de toegangswegen, metaaldetectoren en fouilleringen. Die draconische veiligheidsmaatregelen waren op zich niet nieuw. Maar ze leidden wel tot ongewoon lange wachttijden. Een combinatie van factoren, stellen de organisatoren.

"Normaal is Graspop een driedaags festival en openen we de camping op de vooravond van de eerste dag. De editie 2018 is de eerste met vier dagen. De camping hebben we ditmaal eerst donderdagmorgen geopend. We hebben een extra ingang geïnstalleerd maar die werd veel te weinig gebruikt. Blijkbaar is die extra passagemogelijkheid niet goed doorgedrongen tot de bezoekers met combiticket festival/camping."

Een derde factor is de spreiding van de opkomst van de festivalgangers, waar de organisatoren uiteraard weinig of geen vat op hebben.

Het gros van de 50.000 festivalgangers was donderdag duidelijk met maar één doel naar Dessel afgezakt: het slotconcert van Guns N' Roses dat even na 22 uur van start ging