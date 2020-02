Graspop voegt 16 namen toe, met onder meer 3 Doors Down MVO

06 februari 2020

17u02

Bron: Belga 0 Festivals Graspop Metal Meeting (GMM) heeft donderdag 16 nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. Daarbij valt onder meer 3 Doors Down op, de Amerikaanse rockband die bekend is van de hit ‘Kryptonite’. Het metalfestival vindt plaats van donderdag 18 tot en met zondag 21 juni 2020.

Volgens de organisatie raakt het programma van de 25ste editie van het metalfestival stilaan helemaal ingevuld. Behalve 3 Doors Down, komen ook de Amerikanen van Mastodon en Rival Sons naar de Stenehei in Dessel. Het festival programmeert ook Skillet, een Amerikaanse band die christelijk geïnspireerde metal brengt.

Andere nieuwe namen op de affiche zijn Amaranthe, Fleddy Melculy, John Garcia & The Band of Gold, L7, Majestica, Periphery, Sloper, Stake, Suicide Silence, Thy Art is Murder, Tiamat en Wage War. Minder goed nieuws: Mayhem is genoodzaakt hun optreden af te zeggen, aldus nog de organisatie.

Iron Maiden, Faith No More, Judas Priest en Aerosmith zijn de headliners op de feesteditie van GMM. De organisatie stelt nog dat de ticketverkoop intussen als een trein loopt.