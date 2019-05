Graspop Metal Meeting opnieuw volledig uitverkocht mvdb

31 mei 2019

23u25

Bron: Belga 2 Festivals Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor het hardrock- en metalfestival Graspop Metal Meeting (GMM), dat van vrijdag 21 tot zondag 23 juni plaatsvindt in de Kempische gemeente Dessel. Dat hebben de organisatoren vandaag laten weten. Het is al het tweede jaar op rij dat Graspop nog voor de aanvang van het festival volledig uitverkocht is.

Verspreid over drie dagen, zullen in totaal 150.000 mensen uit meer dan honderd landen naar de festivalweide Stenehei afzakken voor de 24ste editie van Graspop. De liefhebbers zullen er bands als KISS, Slipknot, Slayer, Sabaton, Within Temptation en Lamb Of God aan het werk kunnen zien.

Aangezien alle tickets de deur uit zijn, zal er tijdens het festival uiteraard geen dagkassaverkoop meer zijn. Er is wel een wachtlijst actief, waar geïnteresseerden zich nog altijd kunnen registreren. Ook is er een online omruilservice waar aangekochte tickets aangeboden kunnen worden voor doorverkoop.

Festivalgangers die in de omgeving van de weide willen overnachten, kunnen wel nog logementstickets krijgen voor Devil’s Lake, Camping Skullotel en huurtenten op Camping Boneyard.