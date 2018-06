Goed nieuws voor festivalgangers: geen cash meer nodig op Belgische festivals Redactie

13 juni 2018

15u00

Bron: Febelfin 0 Festivals De festivalzomer is in aantocht. Goed nieuws voor festivalgangers die graag feesten zonder cash geld op zak: elektronisch en contactloos betalen winnen steeds meer terrein op de weide. Een drankje betalen kan op heel wat festivals dan ook gewoon snel en veilig met de kaart of smartphone. Bij de festivals die volledig voor cashloos kiezen, gebeuren betalingen met een - op voorhand op te laden - betaalarmbandje.

Steeds meer festivals trekken samen met de Belgische banken de kar van het elektronisch betalen. Zowel voor de festivalganger als de organisator zijn elektronische en contactloze betalingen heel praktisch en een stuk veiliger. De festivalganger hoeft niet rond te lopen met cash op zak dat gestolen kan worden of verloren kan raken. Ook voor de organisator is het een goede zaak: onder andere de kosten van het geldtransport om cash op te halen aan het festivalterrein vallen weg.

Op Tomorrowland is cash al een aantal jaren out. Je betaalt er met de Tomorrowland Bracelet, een armbandje met chip waarop je vooraf krediet kan opladen. De betalingen op het festivalterrein verlopen volledig contactloos. Ook tijdens Francofolies de Spa en We Can Dance betalen bezoekers met armbandjes. Geld over? Het resterende saldo wordt gewoon na het festival teruggestort.

Nog steeds bonnetjes op veel festivals

In het traditionele Belgische festivallandschap is het bonnensysteem voor drank en eten echter nog niet weg te denken. Op heel wat festivals moet de bezoeker dus nog twee keer aanschuiven voor zijn drankje en hapje. Er kan wel met de bankkaart betaald worden.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor Cactus Festival, Pukkelpop, Dour en de Lokerse Feesten. Op de weide van Werchter (Rock Werchter, Werchter Boutique, TW Classic) wordt daarnaast ook Payconiq aangeboden aan de betaalkassa’s.

GMM-munt

Voor de metalfans op Graspop wordt een steviger alternatief voorzien dan papieren bonnetjes: de GMM-munt. Voor de bezoekers van Suikerrock zijn er dan weer de Suikerrock-jetons. Ook deze munten en jetons kunnen gemakkelijk elektronisch worden betaald.