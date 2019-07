Girlpower in de hardstyle scene: dit is dj Mandy! IDR

27 juli 2019

21u17 5 Festivals Op haar vijftiende besliste dj Mandy om te stoppen met school om zich voluit te concentreren op haar muziekcarrière. Met succes, want de 21-jarige Gentse speelde vandaag - ondanks de regen - het Q-Dance podium plat. “Het is een ongelofelijk gevoel als mensen genieten van wat je doet. Zelfs wanneer het zo hard regent.”

Al stond het in feite in de sterren geschreven dat Mandy ooit aan een dj-carrière zou beginnen. “Zolang ik me kan herinneren, ben ik al met muziek bezig”, lacht de blonde schone. “Mijn vader was ook dj, dus ik heb altijd heel veel deuntjes gehoord. Sinds mijn zevende luister ik al naar hardstyle en tek, maar ik besliste pas op mijn vijftiende om voluit voor muziek te gaan. Ik ben toen gestopt met school, omdat ik echt alles op alles wilde zetten.”

Geen evidente keuze, maar het heeft geloond. Zes jaar na die beslissing heeft Mandy een carrière uitgebouwd om u tegen te zeggen. “In het begin was het een hobby, maar na een tijdje werd dat serieuzer”, klinkt het. “En als ik kijk naar waar ik n sta, dan vind ik het echt straf wat ik al allemaal bereikt heb. Maar de grootste kick vind ik nog steeds dat ik iedere keer opnieuw mag optreden voor zoveel enthousiaste mensen. Neem nu vandaag: het was keihard aan het regenen, maar het publiek was toch enthousiast. Ik had daar, om eerlijk te zijn, wel wat schrik voor. Ik heb dan ook volop mijn best gedaan om het publiek bij mij te houden. Ik heb hen zelfs laten neerzitten. Zotjes dat ze dat ook effectief gedaan hebben. (lacht) Maar dat zit wel in mij: ik wil het publiek betrekken bij wat ik aan het doen ben. Daarom steek ik ook altijd heel veel tijd in de voorbereiding van een set. Ik wil echt dat mijn publiek geniet.”

Iedereen gelijk voor de wet

Het mag duidelijk zijn: Mandy weet waar ze mee bezig is. En dat moet ook, zo blijkt. “Als vrouwelijke dj krijg je in het wereldje wel af te rekenen met bepaalde vooroordelen”, vertelt ze tijdens ons gesprek. “Maar daar trek ik me niets van aan, integendeel. Ik beschouw dat als pure bullshit. (lacht) Iedereen is in mijn ogen hetzelfde waard, ongeacht of je nu een vrouw of een man bent. Je moet het bewijzen wanneer je achter de draaitafels staat.Wat mij betreft verdienen vrouwen dus zeker hun plaatsje achter de draaitafels.”

Dat ze vaak omschreven wordt als de ‘Anouk Matton van de hardstyle’, vind Mandy dan weer een echt compliment. “Anouk is een enorm getalenteerde en mooie vrouw”, aldus Mandy. “Het grappige is dat we soms ook door elkaar gehaald worden. Zo moest ik onlangs draaien op Tomorrowland Winter, toen er plots een meisje naar mij toekwam en mij aansprak als MATTN. “Oh my god, you are MATTN”, zei ze. En het heeft echt eventjes geduurd voor ze geloofde dat ik het niet was. (lacht)”

Wereld veroveren

Tot slot: als je aan Mandy vraagt waar ze van droomt, dan is het antwoord heel duidelijk. De blonde Gentse wil niets minder dan de de wereld veroveren. En dat plannetje lijkt haar alvast aardig te lukken, zo blijkt. “Afgelopen weekend hebben 3 Are Legend het eerste festivalweekend afgesloten met mijn remix van Swedish House Maffia. Toen ik dat hoorde, ben ik echt volledig geflipt. (lacht) Zonder zeveren: ik ben beginnen wenen omdat ik het niet kon geloven. Het leek wel een droom. Ik heb van dat moment ook een filmpje gepost op instagram en da’s vervolgens viraal gegaan. Dus wie weet wat de toekomst brengt? Ik blijf sowieso met mijn beide voetjes op de grond, maar ik heb wel grootse dromen. Met mijn muziek de wereld veroveren? Why not!”