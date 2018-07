Gentse Feesten: bakker verkoopt pizza in zijn garage SD

18 juli 2018

10u00

Bron: Kameraki 0

Al drie jaar lang maakt bakker Patrick tijdens de Gentse Feesten pizza's in zijn garage. Een succesformule zo blijkt, want er gaan dagelijks maar liefst 120 pizza's over de toonbank. En het moet gezegd: ze zien er heerlijk uit!