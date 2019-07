Gent Jazz Festival biedt concertgangers opties voor terugbetaling tickets Sting SD

16 juli 2019

18u38 0 Festivals Vorige week zegde Sting (67) onverwacht én last minute zijn concert op het Gent Jazz Festival af. Op doktersorders, klonk het toen. De organisatie van het festival heeft nu een mail voor terugbetaling van de tickets uitgestuurd, maar vraagt haar bezoekers ook om rekening te houden met de financiële situatie van het festival.

“We zijn intussen een week verder, maar de teleurstelling over het afzeggen van Sting is bij u wellicht nog altijd even groot (of zelfs gigantisch) als bij ons. Eindelijk waren we erin geslaagd hem naar de Bijloke te halen, en dan gebeurt er zoiets”, begint de mail die Gent Jazz Festival stuurde naar de concertgangers die een ticket kochten voor Sting. “Het last-minute afzeggen van Sting stelde ons vorige week voor een immense uitdaging – nooit eerder gaf een headliner op het allerlaatste moment verstek op een Belgisch festival”, klinkt het. “Een week later kijken we echter weer tegen een immense uitdaging aan: de financiële repercussies van het afzeggen van Sting voor een relatief klein festival als het onze.”

“We gaan daar eerlijk in zijn: als we elk ticket volledig moeten terugbetalen, kijken we tegen een aanzienlijk en weinig rooskleurig verlies aan.” De organisatie beschrijft hoe de andere groepen en medewerkers wel aanwezig waren, en hoe ook productioneel alles al klaar was voor Sting - kosten die niet gerecupereerd kunnen worden. “En ja, we zouden ons nu juridisch kunnen indekken en onze bezoekers in de kou laten staan, maar dat is nooit in ons opgekomen – afgelopen maandag niet, en ook nu niet. Dan kunnen we er evengoed meteen mee ophouden, en dat is werkelijk het laatste wat we willen doen. Maar in alle eerlijkheid, dus: om de toekomst van het festival veilig te stellen, kunnen we in deze uw hulp zeer goed gebruiken. En u hoeft dat zeker niet voor niets te doen!”

Opties

Daarom stelt de organisatie drie terugbetalingsopties voor. Wie geen terugbetaling wil, krijgt per ticket een waardebon van 50 euro waarmee in 2020 festivaltickets en/of jazztons aangekocht kunnen worden. Wie de helft van de tickets terugbetaald wil, krijgt nog een waardebon van 20 euro. Of de tickets kunnen in alle volledigheid terugbetaald worden.

Festivalgangers moeten hun keuze ten laatste op 31 juli meedelen via sting@jazz.be, met vermelding van uw naam, adres en het mailadres waarmee u uw tickets hebt gekocht. Stuur daarnaast ook een pdf (of foto) van uw tickets mee en – in het geval van keuze 2 en 3 – uw rekeningnummer.