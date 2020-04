Geen terugbetaling voor Werchter-tickets, wel krediet en voorverkoop 2021 MVO

23 april 2020

11u19 14 Festivals Rock Werchter kan dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De organisatie maakte vandaag bekend dat festivalgangers die al een ticket hadden gekocht krediet kunnen krijgen bij Livenation, of zich kunnen registreren voor een exclusieve voorverkoop voor Werchter 2021.

“Het wordt een zomer zonder festivals in Werchter. De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week beslist dat massa-evenementen tot 31 augustus niet toegelaten zijn in België. Het is de enige juiste beslissing”, klinkt het bij de organisatie. “De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers is de grootste prioriteit van de festivalorganisatoren. De richtlijnen van overheden volgen. Verantwoordelijkheid nemen. Zorg dragen voor jezelf en geliefden. Het virus een halt toeroepen. Daar draait het om. Wij keken net als jij heel erg uit naar een geweldige editie van Rock Werchter 2020. Maar even zijn er nu belangrijkere dingen, toch?”

“De voorbije dagen hebben wij samen met de festivalorganisator aan een regeling voor tickethouders gewerkt. De (Belgische) minister van Economie en consumentenzaken heeft maatregelen getroffen voor de hele live muzieksector. Uitzonderlijk en onder strikte voorwaarden kan een krediet toegekend worden in plaats van een terugbetaling. Een maatregel die zowel jou als consument beschermt maar evengoed de impact van de huidige crisis voor de organisatoren beperkt.”

“In concreto betekent dit voor jou dat een krediet ter waarde van het volledige bedrag dat je besteed hebt aan je reservatie voor Rock Werchter toegekend wordt. Vanaf 15 september zal het krediet beschikbaar zijn in ‘mijn account’ op ticketmaster.be. Het krediet kan je vrij besteden aan festivals georganiseerd in het Festivalpark in Werchter in 2021 en 2022. Bovendien krijg je ook toegang tot een exclusieve presale voor Rock Werchter 2021. Zo kan jij je voor de start van de officiële ticketverkoop al verzekeren van een ticket voor de volgende editie. De persoonlijke code voor deze presale zal je automatisch enkele dagen voor de start van de presale ontvangen.”

“Op saveyourticket.be kan je lezen waarom de kredietmaatregel zo belangrijk is voor de brede culturele sector. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst van unieke culturele ervaringen kunnen blijven genieten.”