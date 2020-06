Geen festival, maar Rock Werchter opent zomerbar met live optredens van Selah Sue en Bazart LOV

10u13 21 Festivals Geen Rock Werchter dit jaar, of toch... De organisatie maakte zonet bekend dat het van 2 tot 5 juli een zomerbar opent in het festivalpark, mét concerten.

Het festivalpark in Werchter ligt er verlaten bij, maar niet meer voor lang. Van 2 tot 5 juli zal er een zomerbar openen bij de bekende North West walls op de site. Die bar zal alle geldende regels voor horeca en events respecteren, mét elke dag tweemaals een streepje livemuziek. Zo zullen Selah Sue, Tourist LeMC en Bazart optreden. Per show zijn er 200 tickets beschikbaar. Omdat gasten per vier aan tafel zitten, worden ze in een pakket aangeboden voor 180 euro.

Online mag het grootser. RWTV brengt via Proximus Pickx en op rockwerchter.be een selectie van de beste concerten uit de archieven van het festival. Via diverse initiatieven wil Rock Werchter tijdens het festivalweekend fondsen verzamelen voor het solidariteitsfonds van de livemuzieksector, LIVE2020.

Op zondagavond verschijnt Rock Werchter op het scherm via tv, computer of smartphone. Rechtstreeks vanuit de zomerbar wordt een grote show uitgezonden op Canvas, Proximus Pickx en rockwerchter.be. Een show met veel live muziek en warme verhalen. Emma Bale, Glints, SONS, Eefje de Visser en Arno zullen optreden.

Tickets voor de zomerbar concerten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 20 juni om 10u via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.

