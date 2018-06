Geen extra-zacht toiletpapier, geen optreden: de extravagante rider van Guns 'N Roses MVO

22 juni 2018

12u25 0 Festivals Ze zijn rock and roll, en ze hebben de eisen van échte rocksterren. De rider van Guns 'N Roses is dan ook erg uitgebreid en zorgde er al voor dat menig festivalorganisator met de handen in het haar zat.

Een rider is een lijst met spullen die de organisatoren van een concert of festival moeten voorzien als een bepaalde artiest komt optreden. Voor elke artiest of band is dat anders. Soms gaat het slechts om een korte lijst met het woord 'koud drinkwater', soms is de lijst zelfs blanco, en soms... kom je Guns 'N Roses tegen.

Akkoord, ze zijn niet de enige band met een ellenlange rider, maar sommige dingen op hun lijst zijn gewoon lachwekkend.

Hongerige band

Zo vragen Axl Rose en co steeds om extra-zacht toiletpapier, porseleinen wc's en de mogelijkheid om in erg warm water te douchen. Chocolade hebben ze er ook graag bij, maar dan alleen van het Amerikaanse merk Hershey's. Daarnaast moet er ook een assortiment aan 'adult magazines' voorzien worden, zoals Playboy en Penthouse. Net als 4 flessen cranberrysap, 2 pakken Budweiser, 4 zakken tortilla chips en een pot guacamole, een grote mand vol vers fruit, één zak gedroogd fruit, een blikje tonijn, 2 pakjes Marlboro sigaretten... Het is te veel om op te noemen.

Axl wil luxe

De persoonlijke rider van Axl voegt daar nog een paar zotte dingen aan toe: 2 potten E-Z serve honing van het merk Sue Bee Honey (erg belangrijk), een diner met ribeye steak, ham en kalkoenvlees, een gourmet kaasbordje, een specifiek soort brood genaamd 'Wonder Bread' (wit), een grote pot Helman's mayonaise, 3 verschillende soorten Pringles chips, een grote pot zure room, een gekoelde fles dom perignon (fles champagne van zo'n 150 euro), en ga zo nog maar even door.

Extra gunsten

Graspop heeft dus de handen vol, maar het is niet de eerste keer dat een Belgisch festival tot het uiterste moest gaan om de band te ontvangen. In 2006 deed Graspop het als eens eerder, en ontruimden ze een groot deel van de backstage omdat Rose totale stilte wilde. Pukkelpop moest in 2002 de hele backstage dan weer overdekken, omdat het slecht weer was en Axl niet nat wilde worden op de paar meter naar het podium.