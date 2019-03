Gedupeerden krijgen plots tickets Goat-festival in Bree terugbetaald Parket start onderzoek naar nieuw festival: “Tickets gekocht? Doe aangifte” IBO mvdb BVDH kg

06 maart 2019

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 5 Festivals Verschillende mensen die tickets bestelden voor het Goat-festival in Bree, hebben vandaag hun geld teruggekregen. Het ziet ernaar uit dat de organisatoren in paniek zijn geraakt na de mediastorm die losbarstte rond het festival. Het nieuwe GOAT Urban Music Festival in Bree had nog geen terrein, maar verkocht al wel tickets. Op de affiche prijkten grote namen als Chris Brown, French Montana en Boef, maar alles wees erop dat het te mooi is om waar te zijn.

Maandagavond trokken enkele Breeënaren zelf aan de alarmbel. Ze stelden zich hardop vragen bij het festival dat op 8 en 9 juni zou plaatsvinden en steeds werd duidelijker dat dat terecht was. Zo eindigde de site op “.nl” terwijl het festival in België zou plaatsvinden en “.be” dus veel logischer zou zijn. Achter “http” stond dan weer geen “s”, wat erop wijst dat de verbinding met de website niet beveiligd is. Zo’n beveiliging is echter een must voor een betrouwbare website, zeker als je er ook betalingen kunt uitvoeren.

Noch het gemeentebestuur, noch de eigenaar van de terreinen waarop het festival zou plaatsvinden, wist bovendien van iets. Ook heeft Chris Brown volgens zijn website geen optredens in het verschiet en zegt ook het management van Boef dat er niet is toegezegd voor het Goat-festival. Intussen is de website van het festival offline gehaald en zijn ook de Facebook- en Instagramprofielen verdwenen. De telefoonnummers van de organisatoren zijn afgesloten.

Terugbetaald

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) raadde aan om geen tickets te kopen. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke oplichting. De politie vroeg vanochtend dat mensen die tickets voor het festival besteld hadden, zich zouden melden. Veel gedupeerden deden dat al. In de loop van de dag kregen verschillenden onder hen het geld van de tickets teruggestort. Mogelijk hebben de organisatoren gepanikeerd en proberen ze nu de schade te beperken door het geld terug te storten.

Oproep

Heb jij al tickets gekocht voor het GOAT Urban Music Festival? Laat het ons dan weten via redactie@hln.be en vergeet zeker je telefoonnummer niet te vermelden.