Frontman Limp Bizkit ziet 'grote liefde' uit Kortrijk na 18 jaar terug: "Hij belde mij elke dag" Redactie

13 augustus 2018

00u00 0 Festivals Schattige taferelen op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk, waar Fred Durst na 18 jaar de liefde van zijn leven in de armen sloot. "Hij was lief, ik stond te trillen op mijn benen", zegt An-Sofie Holvoet (36) uit Kortrijk.

De frontman van Limp Bizkit was stapelverliefd nadat hij in 2000 op Pukkelpop An-Sofie Holvoet, toen 18 jaar, tegen het lijf liep. "Plots stond hij daar, omringd door bodyguards", herinnert An-Sofie zich nog. "Ik vroeg een handtekening en mocht op de foto met hem. Ik viel daarna van de ene verrassing in de andere. Hij vroeg me om hem te vergezellen op het festival, ik toonde mijn tentje waarin ik sliep en we aten samen met de bandleden van Cypress Hill. "This is my girlfriend", vertelde hij hen. Hij wilde me meenemen op tournee in Europa, maar dat zag mijn mama niet zitten. Ik was nog zo jong. Maar Fred Durst gaf niet zomaar op. Hij belde me maandenlang verschillende keren per dag op en schreef een brief naar mijn mama om haar te overtuigen dat ik de ware voor hem was. Hij was helemaal betoverd. Zelfs een jaar later dacht hij nog altijd aan mij, toen hij op de toenmalige muziekzender JIM een oproep deed om hem te contacteren. Ik was overdonderd en snapte niet waarom hij net mij wou. Ik ben wel heel blij dat ik het meemaakte. Het klikte supergoed, op Pukkelpop hebben we uren gepraat en later ook een tijd aan de telefoon, dagelijks."

Nog altijd vrijgezel

An-Sofie bewaarde de brief die Durst aan haar mama richtte en de foto uit 2000. Ze trok zaterdagnacht haar stoute schoenen aan en stapte op het metalfestival backstage op hem af. "Hij herkende me meteen, en dat na 18 jaar. Hij was blij om mij te zien, vroeg hoe het met mij ging en wist ook nog dat hij die brief schreef", zegt de vrouw. "Hij was zo vriendelijk en sympathiek. Het was fantastisch om hem terug te zien. Of ik niet ontgoocheld ben dat het nooit wat werd? Och ik heb de ware nog niet ontmoet omdat niemand aan Fred Durst kan tippen", knipoogt ze. Durst is intussen wel getrouwd.