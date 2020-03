Folkfestival Labadoux afgelast door corona TDS

23 maart 2020

10u11 0 Festivals Het Labadoux-festival in Ingelmunster wordt afgelast door het coronavirus. Dat meldt de organisatie in een persbericht. “Een tijd lang hebben we de hoop gekoesterd dat het festival alsnog zou kunnen doorgaan, maar met de gegevens waarover we nu beschikken zou het echt onverantwoord zijn dit wel te doen”, klinkt het. Het festival hoopt dat de editie van dit jaar volgend voorjaar alsnog kan plaatsvinden.

“We hebben besloten het doek te laten vallen over het komende festival”, aldus de organisatie in een persbericht. “Gezien de opmars van het coronavirus zijn we genoodzaakt deze beslissing te nemen, uit zorg voor onze medewerkers en artiesten, onze bezoekers, sponsors en gasten. Een tijd lang hebben we de hoop gekoesterd dat het festival alsnog zou kunnen doorgaan, maar met de gegevens waarover we nu beschikken zou het echt onverantwoord zijn dit wel te doen. We doen ons uiterste best de 32ste editie in de vorm zoals die nu in de steigers staat maximaal te schuiven naar volgend jaar. Noteer dus 7-8-9 mei 2021 in jullie agenda.”

Mensen die hun ticket kochten via ons online platform of via Cera worden spoedig op de hoogte gebracht hoe de terugbetaling gebeurt. Wie hierover dringende vragen heeft kan mailen naar organisatie@labadoux.be .