Flessen Dom Pérignon, inclusief butler én sushiontbijt? Kan geregeld ­worden: de next level VIP-villa’s van Tomorrowland Katia Vlerick TK

23 juni 2019

12u00

We moeten je teleurstellen: de VIP-zones van de (zomer)festivals zijn helemaal niet zo luxueus of exclusief als je zou denken. De wc's zijn er wat properder en je pint wordt geserveerd in een écht glas, maar verder is het verschil met het gewone plebs op de wei eerder klein. Misschien daarom dat er nu steeds vaker next level VIP-ervaringen aangeboden worden voor het écht rijke cliënteel. En daar is Tomorrowland geen uitzondering op.

Die nieuwe, weelderige vip-toestanden zijn vooral te ontwaren op dancefestivals. Niet moeilijk, want ze borduren voort op het nachtleven waar de VIP-zones, afgezet met rode pluchen koorden, ontstaan zijn. In Tomorrowland nemen ze de vorm aan van een tiental ‘mansions’: luxueuze containervilla’s waar de klant grof geld voor betaalt en die volledig aangepast kunnen worden aan de wensen van de gast. Een roze geschilderde mansion, enkel ingericht met Vitra-meubelen, voorzien van een koelkast vol vegan food én flessen Dom Pérignon, inclusief butler én sushiontbijt? Kan geregeld ­worden. Voor ettelijke ­tienduizenden euro’s, ­welteverstaan.

“We gaan zo ver als de gast wil”, aldus Debby Wilmsen van Tomorrowland in De Morgen. “Een volledig hotel afhuren in Antwerpen kan evengoed.” Wie die mysterieuze gasten dan wel zijn? Silicon Valley-moguls, leden van de Britse koninklijke families en miljonairs uit Azië, zo blijkt. “Niet Harry en Meghan, wel dichte familie die op de voorste rijen van hun huwelijk zaten”, aldus Wilmsen. “Ook de tweeling die eigenaar is van Bitcoin, die je misschien kent van de film ‘The Social Network’ (de Winklevoss-broers stichtten Facebook samen met Mark Zuckerberg, red.) boekte al zo’n bijzonder arrangement op Tomorrowland.”

Van de mansion of het hotel gaat het met een privéchauffeur richting Boom, waar de vip via een aparte ingang naar een aparte loge wordt geleid, waar aangepaste drankjes en hapjes ­klaarstaan. Of naar het geheime restaurant dat is ingebouwd in het hoofdpodium, waar deze editie Nick Bril van The Jane en August de sterren van de hemel zal koken. En dan zijn er nog de decadente afterparty’s in de villa’s zelf. “Iedereen doet daar wat hij of zij wil, natuurlijk. Wij regelen alles voor de mansions, die ook een jacuzzi hebben. Maar we voorzien géén illegale dingen. Drugs, of een ­zwembad vol krokodillen, doen we dus níét. Trouwens: bij die échte vips druipt de rijkdom er zelden vanaf. Zij willen vooral comfort en privacy. Ook de dj’s die hier spelen, zeggen dat de sfeer op Tomorrowland low profile is vergeleken met pakweg Coachella. Felix De Laet (Lost Frequencies, red.) gaat er ieder jaar heen en zei me dat er op Coachella veel te veel aandacht wordt gegeven aan vips en influencers. Eens op het terrein voor het podium is iedereen op Tomorrowland gelijk – we regelen bijvoorbeeld géén security voor onze vips. Want op de wei is de regel: everybody is a vip.” En iedereen betaalt overigens netjes zijn ticket. “De aanvragen van BV’s stromen weer mijn mailbox in, maar telkens antwoord ik hetzelfde: Tom Waes of Eden Hazard, allemaal betalen ze voor hun ­kaarten.”