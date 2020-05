Festivalticket gekocht voor deze zomer? Dit kan je verwachten van de desbetreffende organisaties

Festivals

Hoewel we nog steeds niet weten wat er met kleinere festivals en happenings gaat gebeuren, is het al wel duidelijk dat massa-evenementen al zeker niet mogen doorgaan tot en met 31 augustus. Maar wat als jij al een ticket had gekocht voor pakweg Graspop, Rock Werchter, Lokerse Feesten of The Qontinent? Wij zochten het uit.