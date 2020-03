Festivals in gedrang door coronavirus: “Coachella wordt uitgesteld tot oktober” LOV

10 maart 2020

07u36

Bron: ANP 6 Muziek Het Amerikaanse festival Coachella, een van de grootste muziekevenementen ter wereld, wordt uitgesteld. Verschillende Amerikaanse media melden dat de organisatie door zorgen over de uitbraak van het coronavirus heeft besloten het festival te verplaatsen.

Het jaarlijkse festival in Californië, waar sterren als Calvin Harris, 21 Savage, Lana Del Rey, Charli XCX en Lil Nas X zouden optreden, had oorspronkelijk van 10 tot 17 april plaats moeten vinden. De organisatie heeft nog geen officiële verklaring uitgegeven, maar volgens entertainmentwebsite Variety wordt het festival uitgesteld tot oktober.

Petitie

Inwoners van Riverside County, waar het festival doorgaat, hadden ook al een petitie opgestart om het festival te laten afblazen. De lokale bevolking, waaronder veel kwetsbare senioren, vreest een grote uitbraak. Er werden al zo’n 12.000 handtekeningen verzameld.

Eerder werd al een lokale noodverordening ingesteld voor het gebied waar Coachella wordt gehouden. Die maatregel was ingegaan nadat het eerste besmettingsgeval in Riverside County was georganiseerd. Coachella is niet het enige grote evenement in de Verenigde Staten dat door het coronavirus wordt geraakt. Eerder moest de organisatie van SXSW het festival al afblazen.

