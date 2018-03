Festivalbezoekers niet meer automatisch gescreend door politie Stéphanie Romans

26 maart 2018

16u08

Bron: Eigen berichtgeving 34 Festivals Bezoekers van festivals worden niet meer automatisch gescreend door de politie. Dat kondigt minister Jan Jambon aan in een persconferentie. "We denken dat er andere alternatieven zijn om de veiligheid te garanderen."

Jambon verwijst naar de nieuwe wet op private veiligheid. "Erkende bewakingsagenten mogen nu bezoekers systematsich controleren op wapens en gevaarlijke voorwerpen als ze binnen willen. Dat hangt niet meer af van het dreigingsniveau of een aanwijzing. De organisator kan bewakingsagenten aan de ingang laten controleren. Als die controle gebeurt is het niet meer nodig om bezoekers systematisch te screenen", zegt Jambon.

Veiligheidsagenten mogen voortaan oppervlakkig fouilleren en bagage controleren. "Als de agent een wapen vindt, mag hij de toegang weigeren of vragen het voorwerp aan de ingang achter te laten. De politie neemt politionele actie als dat nodig is."

Medewerkers kunnen wel nog gescreend worden. "Soms moeten zij een gevaarlijk voorwerp meenemen zoals een keukenmes of een gasfles. In dat geval kan er dus wel gescreend worden. De procedure is: het is aan de lokale overheid en politie om het risico per festival in te schatten."

Screening van medewerkers is niet verplicht. Organisatoren beslissen dat samen na een risicoanalyse van de lokale overheid en de lokale politie. De festivals moeten duidelijk communiceren naar geweigerde medewerkers of vrijwilligers waarom zij geweigerd zijn.